Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt: "Tornare sui tacchi è stato un brusco risveglio"

Una delle star principali del primo film di David Frankel è tornata sul set del sequel e non nasconde il disagio che riguarda il guardaroba.

Emily Blunt da qualche settimana è impegnata con il resto del cast nelle riprese de Il diavolo veste Prada 2, sequel del film con protagonisti Meryl Streep e Anne Hathaway.

L'attrice di A Quiet Place riprenderà il ruolo di Emily, la prima assistente della tirannica direttrice di Runway, Miranda Priestly, interpretata da Streep.

Lo 'shock' di Emily Blunt sul set di Il diavolo veste Prada 2

Nell'intervista al magazine Porter, Emily Blunt ha spiegato: "Non amo indossare i tacchi, quindi tornare a Il diavolo veste Prada è stato un brusco risveglio per tutti noi".

Meryl Streep in una scena de Il diavolo veste Prada

Il film originale è basato sul romanzo di Lauren Weisberger, ed è uscito nel 2006, diventando ben presto un vero e proprio cult. Nell'intervista, Emily Blunt confessa di aver capito soltanto con il tempo quanto il film sia stato importante per i fan, che la fermano spesso citandole battute del primo lungometraggio.

Il successo di Il diavolo veste Prada

Il film originale, racconta le vicende di Andy Sachs (Anne Hathaway), un'aspirante giornalista assunta come co-assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), direttrice di una importante rivista di moda a New York.

Andy subirà le angherie e le vessazioni di Miranda prima di prendere consapevolezza delle proprie capacità. Il film incassò circa 326 milioni di dollari al botteghino internazionale e Streep ha ricevuto il plauso della critica.

Nel sequel, oltre a Stanley Tucci che riprenderà il ruolo del direttore artistico Nigel, ci saranno alcune new entry di grosso calibro come Justin Theroux e soprattutto Kenneth Branagh, che dovrebbe interpretare il marito di Miranda Priestly. Le riprese del film sono attualmente in corso a New York City e da settimane sui social compaiono immagini e video che provengono dal set della Grande Mela.