Il corvo: un teaser 'infernale' anticipa il logo del film e l'arrivo del trailer

In attesa del trailer, Lionsgate ha diffuso un breve teaser e il logo del remake del cult movie degli anni '90 con Brandon Lee.

Un teaser cupissimo e infernale anticipa l'uscita del trailer del remake de Il corvo, prevista nelle prossime ore. Muscoli tesi e tatuaggi in vista, il nuovo protagonista Bill Skarsgård emerge da un liquido nero e vischioso con un urlo, anticipando le atmosfere horror della nuova versione del racconto dell'amore spezzato di Eric Draven e Shelley Webster diretta da Rupert Sanders.

Il video stilizzato non contiene scene del film, ma rivela il logo ufficiale, insieme ad alcune inquadrature di due figure (Eric e Shelley, presumibilmente) che si contorcono nel sangue.

Come verrà accolto il trailer di The Crow dai fan dell'originale?

The Crow: un'immagine del film

Grande l'attesa per il trailer di The Crow, che fornirà uno sguardo più dettagliato alle atmosfere e ai personaggi di questa nuova versione diretta da Rupert Sanders. Le prime reazioni di fronte alle prime immagini ufficiali del film non sono state troppo positive, mentre l'Eric Draven di Bill Skarsgård è stato paragonato al Joker di Jared Leto.

Nella sinossi di The Crow si legge: "Le anime gemelle Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono uccise brutalmente quando i demoni dell'oscuto passato della ragazza tornano a darle la caccia. Quando gli viene data la possibilità di salvare il suo amore sacriricando se stesso, Eric va in cerca di vendetta sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e dei morti per rimettere a posto le storture."

Nel castro troviamo, inoltre, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è firmata da Zach Baylin e Will Schneider.

L'uscita di The Crow è fissata per giugno.