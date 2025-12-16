Il Conte di Montecristo: la serie evento con Sam Claflin premiata ai C21 Drama Awards

La fiction Il Conte di Montecristo, andata in onda sulla Rai, ha conquistato il premio Best Non English-Language Drama Series ai C21 Drama Awards.

I riconoscimenti, assegnati nella città di Londra, sono tra i più rilevanti dedicati ai progetti seriali destinati al piccolo schermo e celebrano i titoli in grado di distinguersi per qualità artistica, originalità e impatto sul pubblico internazionale.

I dettagli del progetto tv

La serie evento Il conte di Montecristo è stata diretta dal premio Oscar Bille August e prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights, Entourage Media e con la partecipazione di Demd Productions.

Il Conte di Montecristo: Sam Claflin in un momento della serie

Il cast internazionale dell'adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Alexandre Dumas, di cui potete scoprire le differenze con il recente film, comprende Sam Claflin, Jeremy Irons, Michele Riondino, Gabriella Pession, Nicolas Maupas e Lino Guanciale.

La storia, tratta dal classico della letteratura, ha riportato sugli schermi quello che accade quando, ingiustamente accusato di tradimento, Edmond Dantes, un marinaio diciannovenne, viene imprigionato senza processo nel castello d'If, una cupa isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia riesce finalmente a scappare e, celato dietro l'identità del conte di Montecristo, progetta di vendicarsi di coloro che lo hanno ingiustamente incolpato.

Le caratteristiche della serie Rai

I produttori avevano sostenuto che il progetto è stato ideato per avere un approccio moderno e sensibile al racconto originale, cercando di conservare la ricchezza della storia per valorizzare l'eredità letteraria dell'opera di Alexandre Dumas. La serie evento, inoltre, ha cercato di esplorare e approfondire le motivazioni dei personaggi e gli elementi psicologici ed emotivi che contraddistinguono i personaggi.

Il Conte di Montecristo ha inoltre offerto un punto di vista inedito sui personaggi femminili, come Haydée.