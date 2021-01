Il commissario Ricciardi, da stasera su Rai1 la serie tv con Lino Guanciale: trama della prima puntata

Lino Guanciale torna protagonista da stasera su Rai1, alle 21:25, nella serie tv Il commissario Ricciardi, che terrà compagnia al pubblico per 6 prime serate tratte dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni.

Un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d'azione di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano.

La trama della prima puntata, Il senso del dolore, ci riporta nel capoluogo partenopeo nel marzo del 1931. Mentre un inverno particolarmente rigido tiene la città stretta in una morsa di gelo, un omicidio scuote l'opinione pubblica per la ferocia con cui il crimine è perpetrato e per la notorietà del morto.

Il grande tenore Arnaldo Vezzi, artista di fama mondiale e amico del Duce, viene trovato cadavere nel suo camerino al Teatro San Carlo, prima della rappresentazione de I Pagliacci. A risolvere il caso è chiamato il commissario Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), che in quell'occasione conoscerà la vedova del tenore: Livia Lucani. Sarà l'inizio di una lunga storia tormentata...

Introverso e solitario, Ricciardi ha un intuito e una determinazione particolari per le indagini, una vera ossessione alimentata da quello che lui chiama "il Fatto", una particolare dote ereditata dalla madre che tiene segreta a tutti. È in grado di vedere gli spettri delle vittime di morte violenta che gli svelano, ripetendo ossessivamente, l'ultima frase detta o pensata prima di essere uccisi. Un "dono" pesante che se da una parte gli consente di portare a termine il suo lavoro di poliziotto come nessun altro, dall'altra, nella vita privata, si dimostra una vera e propria dannazione.

Il Commissario Ricciardi: Serena Ianisti e Lino Guanciale in una scena

Nel cast, oltre al protagonista, anche Antonio Milo, nel ruolo del brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello in quello dell'anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario e Maria Vera Ratti in quelli di Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, una bellezza non appariscente ma intrigante per l'introverso poliziotto.

E ancora, Mario Pirrello è l'ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l'anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene quelli di Bambinella, confidente di Maione, Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo è Don Pierino.

Il Commissario Ricciardi è una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D'Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.