Il commissario Ricciardi, come finisce la terza stagione? Anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Rai 1 guarda già a Sandokan, in onda dal prossimo lunedì, ma senza dimenticare Il commissario Ricciardi 3, che termina la sua corsa stasera alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. Nel finale di stagione scopriremo che Livia è un'assassina?

Il commissario Ricciardi 3: cosa vedremo nell'ultima puntata, Il pianto dell'alba

Un primo piano di Livia ne Il Commissario Ricciardi

Nel doppio appuntamento della scorsa settimana, parallelamente alla soluzione di due casi insieme al fidato Maione, il barone di Malomonte ha finalmente trovato il coraggio di chiedere la mano dell'amata Enrica. L'ha portata nella sua tenuta in Cilento e poi l'ha sposata, per la gioia anche della suocera, finalmente rasserenata da quel titolo nobiliare.

C'è però qualcuno che non riesce a godere della felicità dei neo-sposi: è Livia, che sta vivendo un momento difficilissimo. Alcuni strani episodi e poi le telefonate anonime l'hanno convinta ad affidarsi a quel dottore che collabora in realtà con il regime, e che le ha somministrato delle gocce che non sono il calmante che la donna ha chiesto.

La povera Livia sembra definitivamente condannata quando viene rinvenuto un cadavere: è quello del Maggiore Manfred. Tutti i sospetti si concentrano, neppure a dirlo, proprio sulla sua amante, che sembra sparita nel nulla. A stabilire se le accuse a Livia siano fondate o soltanto delle calunnie dovrà essere, ancora una volta, il nostro commissario Ricciardi.

Dove rivedere tutte le puntate della serie con Lino Guanciale

Il Commissario Ricciardi 3. Un'immagine di Lino Guanciale

La terza stagione della serie nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni ci ha fatto compagnia per tre settimane e con quattro puntate totali.

Se avete perso uno degli appuntamenti precedenti, se la vostra serata prevede altri piani, o se semplicemente avete voglia di rivedere le nuove avventure del commissario Ricciardi nella Napoli degli anni '30, basterà visitare la pagina dedicata alla serie su RaiPlay, la piattaforma gratuita della RAI.

Oltre alla terza stagione al completo (a partire dalla mezzanotte di oggi), in streaming sono presenti i 10 episodi che compongono le stagioni 1 e 2.