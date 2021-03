Il commissario Ricciardi 2: la nuova stagione si farà?

Quello su Il commissario Ricciardi 2 è uno degli annunci più attesi ormai dal pubblico RAI. Ma la nuova stagione si farà? Quasi certamente sì. Nonostante manchi l'ufficialità, sembra che Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, abbia già dato la propria benedizione.

Mancherebbe, insomma, solo l'annuncio ufficiale ma per il commissario retrò di Lino Guanciale la seconda stagione sarebbe ormai cosa fatta, esattamente come per Mina Settembre. D'altronde gli ascolti parlano chiaro: quasi 5,5 milioni di spettatori ad ogni puntata, una media di share del 23,5%. Tutti dati che fanno de Il commissario Ricciardi già uno dei 3 migliori debutti RAI dei primi mesi del 2021, insieme a Mina Settembre e Le indagini di Lolita Lobosco.

Così, nonostante la cautela usata del regista Alessandro D'Alatri in una recente intervista con Fanpage.it, sembra proprio che Lino Guanciale e il suo Luigi Alfredo Ricciardi torneranno presto a far compagnia al pubblico di Rai1. D'altronde, nonostante Maurizio de Giovanni, il papà letterario del commissario, abbia già annunciato che non intende scrivere altri romanzi dedicati al personaggio, il materiale da adattare per il piccolo schermo è ancora parecchio.