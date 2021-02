Mina Settembre, la seconda stagione si farà? "Se ne sta parlando"

Mina Settembre, nuova serie tv prodotta da Rai fiction, potrebbe avere una seconda stagione: l'attore Davide Devenuto, che interpreta il marito della migliore amica della protagonista, ha svelato qualche dettaglio interessante.

Mina Settembre: Serena Rossi protagonista della fiction Rai

Mina Settembre è una nuova serie targata Rai, incominciata proprio da quest'anno. Tratta la storia di Gelsomina Settembre, conosciuta da tutti come Mina, un'assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli. La donna si è separata dal marito Claudio, dopo che lui l'ha tradita, anche se è ancora sentimentalmente legata a lui. Divisa tra l'affetto per Claudio e l'interesse per Domenico, un ginecologo molto affascinante, Mina cerca di andare avanti con la sua vita, finché non si imbatte in un mistero legato al passato di suo padre, da poco scomparso.

La serie, tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni "Un giorno di Settembre a Natale" e "Un telegramma di Settembre", sta avendo un discreto successo, tanto che durante l'intervista di Fanpage a Davide Devenuto, l'attore ha accennato una possibile seconda stagione:

"Penso che se ne stia parlando, visto lo straordinario successo", ha detto Davide. "Credo sia presto, però, per dire qualunque cosa. Non so il personaggio di Paolo che fine farà (Davide interpreta nella serie Paolo, marito di Irene, una delle migliori amiche di Mina, NdR), ma credo che il personaggio di Mina sia abbastanza indispensabile".

Nella vita reale Devenuto è il compagno di Serena Rossi, che interpreta Mina, la protagonista della fiction di Rai1. Oltre a questa serie, a Davide è stato chiesto se sta lavorando anche a qualche altra serie: "Sto girando una serie a Torino sui trapianti di cuore, si chiama Cuori Coraggiosi", ha risposto Davide. "Andrà in onda su Rai1, probabilmente in autunno. Sarò protagonista di una puntata. Amo follemente il personaggio che interpreto, lo trovo meraviglioso. È un playboy degli anni '70, molto simpatico."