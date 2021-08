Il collezionista di carte: il trailer italiano del film di Paul Schrader con Oscar Isaac svela l'uscita

Svelato il trailer italiano de Il collezionista di carte, nuovo film di Paul Schrader con Oscar Isaac e Willem Dafoe che sarà in concorso a Venezia 2021 per poi approdare in sala con Lucky Red.

Il trailer italiano de Il collezionista di carte, nuovo film di Paul Schrader con Oscar Isaac e Willem Dafoe, svela la data di uscita al uscita della pellicola, che sarà distribuita nelle sale da Lucky Red il 3 settembre. Il film sarà presentato in concorso alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Al centro della trama de Il collezionista di carte troviamo Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive come giocatore d'azzardo professionista e attira l'interesse di una misteriosa finanziatrice. La vita ordinaria di Tell viene però sconvolta dall'incontro con Kirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune.

Paul Schrader cerca una "guida spirituale per un trip acido" in sicurezza

Prodotto da Martin Scorsese e in concorso al Festival di Venezia, il nuovo film di Paul Schrader vede interpreti Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish e Willem Dafoe. Qui il programma della Mostra del Cinema di Venezia 2021.