Il cigno nero: Darren Aronofsky sta lavorando a una versione musical dell'horror con Natalie Portman

Darren Aronofsky non si tira indietro di fronte alle sfide. In attesa dell'uscita italiana della sua ultima fatica, il drammatico The Whale, prevista per febbraio 2023, il regista annuncia di stare lavorando a un versione musical del suo hit Il cigno nero, pellicola del 2010 con Natalie Portman.

"Stiamo provando a fare il musical de Il cigno nero", ha detto Aronofsky a The AV Club. "Vedremo cosa succede. Ma ci stiamo lavorando."

Natalie Portman in una sequenza drammatica di Black Swan

Presentato per la prima volta nel 2010 alla Mostra di Venezia, Il cigno nero vede Natalie Portman nei panni di una prima ballerina spinta a estremi autodistruttivi dalla sua ambizione e dalla ricerca della perfezione. Portman ha vinto un Oscar per la sua interpretazione, mentre il film ha ottenuto altre quattro nomination, tra cui Miglior film e Miglior regista per Darren Aronofsky.

Il cigno nero potrebbe dunque diventare presto uno spettacolo teatrale diretto a Broadway. E riguardo a una versione musicale per il cinema?

"Mi piacerebbe" confessa il regista. "Ne ho parlato con molte persone e abbiamo valutato alcune idee, ma sto ancora cercando di capire come farlo. È una cosa molto complicata perché la musica dei musical non è più musica popolare. Allora cosa fai? Penso che Hamilton sia stato brillante perché Lin-Manuel Miranda ha fuso l'hip-hop con la musica classica. E così ha avuto questa svolta che è stata davvero brillante. Ma valutare il tipo di musica per il nostro progetto, da dove viene, è la grande sfida. Ho passato molto tempo a pensarci. E spero, un giorno, di riuscire a capire qualcosa".