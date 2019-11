Il cavaliere oscuro, stasera su Italia 1 il film con Heath Ledger nei panni di Joker

Il cavaliere oscuro plana stasera su Italia 1 alle 21:20 per un venerdì targato ancora una volta DC Comics. Il film è oggi considerato uno dei cinecomic migliori di sempre grazie al taglio ancora più autoriale datogli dal suo regista, Christopher Nolan, il quale ha proseguito le istanze portate avanti in Batman Begins con un equilibrio tra profondità psicologica dei personaggi e caratterstiche action da blockbuster mai viste fino ad ora.

La storia de Il cavaliere oscuro riprende da dove si erano chiusi i fatti del primo capitolo. Dopo un periodo di pace, la città è sprofondata nuovamente in un clima di terrore e paura a causa di un nuovo e imprevedibile criminale: Joker. Il pagliaccio diabolico rapina banche e propone ai boss mafiosi di stringere un patto con lui per annientare definitivamente Batman: il supereroe di Gotham deve rivelare la sua identità, in caso contrario ogni giorno Joker ucciderà una persona. Un gioco diabolico che finirà per toccare gli affetti più profondi di Bruce Wayne sino a portarlo a conseguenze inimmaginabili.

Un wallpaper del film Il cavaliere oscuro con l'immagine stilizzata di Joker

Sono in molti a pensare che Il cavaliere oscuro sia molto di più di un cinecomic e ne rappresenti anzi la sua evoluzione più matura e adulta, senza per questo sconfessare il suo materiale d'origine, ovvero il fumetto che anzi qui viene spinto verso direzioni assolutamente innovative. Molto della forza del film deriva dalla prova impressionante di Heath Ledger che come Joker ci regala una performance che aderisce al personaggio in maniera quasi malata, tanto da essersi meritato l'Oscar come miglior attore non protagonista. Un premio sacrosanto, arrivato però poco dopo la sua morte prematura, avvenuta per una overdose accidentale di farmaci. Un motivo questo, unito alla nomea di ruolo "maledetto" ha dato vita ad una serie di leggende metropolitane sulla sua fine che hanno ammantato anche questo film.

Il cast vede Christian Bale tornare a vestire per la seconda volta la tuta del mitico cavaliere oscuro, Heat Ledger come Joker, Michael Caine nei panni del fedele Alfred, Gary Oldman ritorna come commissario James Gordon, Aaron Eckhart è Harvey Dent/Due Facce, Maggie Gyllenhaal è Rachel Dawes. Infine Morgan Freeman recita la parte di Lucius Fox ed Eric Roberts quella di Salvatore "Sal" Maroni.