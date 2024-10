Il Cavaliere Oscuro - La Trilogia 4K Ultra HD: in sconto su Amazon per la Festa delle offerte Prime

In questi ultimi giorni sarà stata citata da tanti fan di Batman e del Joker, proprio a causa del nuovo film DC diretto da Todd Phillips. Questo perché il Joker di Heath Ledger che appare ne Il Cavaliere Oscuro è diventato un cult ed i fan non riescono a dimenticarlo grazie alla sua incredibile prova attoriale che gli è valso l'Oscar postumo come migliore attore protagonista.

Il Cavaliere Oscuro - La Trilogia (4K Ultra HD + Blu-Ray)

Il cavaliere oscuro: un'immagine di Christian Bale

Questa edizione in 4K UltraHD + Blu Ray de Il Cavaliere Oscuro contiene 9 CD di cui 3 per Batman Begins, 3 per Il Cavaliere Oscuro ed altri 3 per Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Per i fan di uno degli eroi più importanti DC avere quest'incredibile edizione a casa propria è quasi un obbligo, sia per un fan appassionato, sia per un amante del cinema.

Infatti, Nolan non ha creato soltanto una trilogia su Batman, ma ha completamente cambiato l'approccio a qualsiasi film dedicato ad eroi o cattivi (il Joker di Joaquin Phoenix appunto è nato da una costola di questo incredibile prodotto). Insomma se amate Batman e tutto ciò che è legato al suo mondo dovete assolutamente avere a casa quest'edizione in 4K.