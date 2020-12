Il Cavaliere Oscuro e Grease tra i nuovi arrivi nelle opere del National Film Registry

Il Cavaliere Oscuro, Grease e The Blues Brothers sono tra i titoli che sono stati aggiunti in questo 2020 al National Film Registry negli Stati Uniti.

Tra le new entry ci sono anche Shrek, Lillies of the Field, The Hurt Locker, Arancia Meccanica, The Joy Luck Club e The Man With the Golden Arm.

La notizia delle scelte compiute dai membri della Library of Congress ha dato il via alle reazioni di alcuni dei filmmaker coinvolti nella realizzazione delle opere.

Christopher Nolan ha dichiarato: "Questo non è solo un grande onore per tutti noi che abbiamo lavorato a Il cavaliere oscuro, ma è anche un tributo a tutti i fantastici artisti e sceneggiatori che hanno lavorato nel corso dei decenni alla grandiosa mitologia di Batman".

Sidney Poitier ha invece spiegato: "Lillies of the Field suscita grandi ricordi nella nostra famiglia, dai Poitier più piccoli che guardavano un giovane e agile Papa al più grande - Papà Sidney stesso".

Janet Yang, produttrice di Il circolo della fortuna e della felicità, basato sul romanzo di Amy Tan, ha aggiunto: "Non avrei mai potuto immaginare, dopo aver letto alcuni capitoli del manoscritto di Amy che sarebbe poi diventato il libro The Joy Luck Club, che il mio sogno di adattarlo sarebbe diventato un film di cui si parla ancora decenni dopo. Quando le persone mi hanno detto - e così tante persone da molte culture - che il film ha aiutato a riallacciare rapporti con la loro famiglia, sono immensamente grata e mi ricorda del potere del cinema".

Kathryn Bigelow ha aggiunto: "Il mio desiderio di realizzare The Hurt Locker è stato un onore nei confronti di chi indossa l'uniforme ed è impegnato in pericolose missioni all'estero, quindi sono stata grata della risonanza che il film ha avuto negli ultimi 10 anni".

Il regista Randal Kleser ha invece dichiarato: "Il cast e la troupe di Grease sono rimasti vicini negli ultimi 40 anni. Siamo tutti onorati nell'essere inclusi nella selezione di questo anno. Personamente ho trascorso l'ultimo anno mettendo ordine tra tutti i miei appunti sulla sceneggiatura, gli storyboard e le fotografie".

Dan Aykroyd ha poi aggiunto: "Io e Judy Belushi siamo entusiasti di vedere le performance di star del musical di origine afroamericana in The Blues Brothers formalmente conservate come un tesoro per sempre dalle persone degli Stati Uniti. Ci sentiamo grati nell'aver partecipato alla realizzazione del film e per questa iniziativa che mantiene la cultura".

La lista dei 25 film che verranno quindi conservati, in base a quanto previsto dal National Film Preservation Act, contiene anche il musical del 1943 Cabin in the Sky, il documentario Freedom Riders, il film concerto Wattstax e Sweet Sweetback's Baadassss Song. Tra i film diretti da donne ci sono poi Suspense, BRead, With Car and Camera Around the World, Outrage, Losing Ground, Illusions, The devil never sleeps e Mauna Kea: Temple Under Siege.

La lista completa: