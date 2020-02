Il castello nel cielo, su Netflix in streaming da oggi

Il castello nel cielo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo uno dei film d'animazione giapponese più noti di Hayao Miyazaki, datato 1986.

Un ragazzo di nome Pazu, orfano e apprendista in una miniera, scopre un giorno una misteriosa ragazza che sembra discendere lentamente dal cielo. La ragazza, svenuta, porta al collo uno strano medaglione, fatto di una pietra scintillante. Presto, Pazu scoprirà che tanto l'esercito quanto i pirati sono sulle tracce della giovane Sheeta, la quale sembra avere la chiave d'accesso per la leggendaria città di Laputa, regno incantato che fluttua nel cielo.

Il castello nel cielo: una scena del film diretto da Hayao Miyazaki

Dopo il successo di Nausicaa della valle del vento, nel 1985 Hayao Miyazaki, insieme a Isao Takahata e alla Tokuma Shoten, fonda lo Studio Ghibli. Il primo lavoro 'ufficiale' fu proprio Laputa, conosciuto in Italia con Il castello nel cielo, prodotto a cavallo tra 1985 e 1986. L'arrivo in Italia del film è stato però piuttosto travagliato: la prima edizione nostrana è stata distribuita in DVD nel 2004 con il titolo Laputa - Castello nel cielo. Dopo esser stato ritirato dal mercato poco dopo, il film è finito in uno strano limbo e ci è rimasto per 8 anni circa, quando la Lucky Red - nel 2012 - ne ha acquistato i diritti del film e lo ha ridoppiato. Finalmente il 25 aprile 2012 Il castello nel cielo è arrivato nelle nostre sale cinematografiche, per poi essere distribuito in DVD e Blu Ray, senza più ripensamenti di mercato.

