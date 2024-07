Lo Spider-Man Noir di Nicolas Cage affronterà questo noto cattivo nella prossima serie live action

Mentre la serie live-action di Prime Video dedicata a Spider-Man Noir (ora apparentemente intitolata Spider-Noir) si appresta a selezionare i suoi attori non protagonisti, potremmo conoscere uno dei cattivi che Nicolas Cage, interprete del Wall-crawler dell'era della Depressione, dovrà affrontare.

Secondo quanto riferito, la serie seguirà un "investigatore privato (Cage) invecchiato e sfortunato nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città", ma non si prevede che questo personaggio sia Peter Parker.

Spider-Man Noir: Brendan Gleeson nel cast della serie nei panni del villain?

Spider-Noir contro Sandman?

Secondo Daniel Richtman, una versione di Flint Marko, alias l'Uomo Sabbia (The Sandman), apparirà nella serie. Non sappiamo se sarà questo il personaggio interpretato da Brendan Gleeson o se Marko sarà il cattivo principale, ma è più probabile che sia un antagonista secondario. Se la serie seguirà i fumetti, questa versione dell'Uomo Sabbia sarà un po' più concreta di quella interpretata da Thomas Haden Church in Spider-Man 3 e No Way Home. Sebbene abbia ancora dei superpoteri, questi gli permettono solo di trasformare il suo corpo in pietra solida, rendendolo impermeabile alle ferite.

Spider-Man: Un nuovo universo, il character poster di Spider-Man Noir

Naturalmente, l'incarnazione di Noir nei fumetti è una versione (o variante) dell'universo alternativo di Parker, ma questo progetto potrebbe aver deciso di dare al personaggio un'identità diversa per evitare confusione.

Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street, Mortal Kombat) sarà lo sceneggiatore e il produttore esecutivo della serie, mentre i produttori di Into the Spider-Verse, Phil Lord e Christopher Miller, e l'ex capo della Sony, Amy Pascal, saranno a bordo come produttori esecutivi.

Cage non ha ripreso il ruolo di Noir per il recente sequel animato Across the Spider-Verse, ma dovrebbe tornare per il film finale della trilogia animata, Beyond the Spider-Verse. Il personaggio è stato utilizzato principalmente come sollievo comico in Into the Spider-Verse, ma i fumetti sono significativamente più cupi, quindi sarà interessante vedere in quale direzione andrà questo show live-action.