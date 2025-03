Il Caso Thomas Crown: ecco il cast del remake del film

Dopo diverse audizioni, Michael B. Jordan sembra aver trovato la protagonista per il suo nuovo film Il Caso Thomas Crown. Secondo Deadline, Taylor Russell avrebbe ottenuto l'ambito ruolo nella rivisitazione con Jordan alla regia, che sarà anche protagonista.

Jordan, inoltre, sarà anche produttore attraverso la sua società di produzione, la Outlier Society insieme a Elizabeth Raposo. Il film uscirà esclusivamente nelle sale cinematografiche. Quando, lo scorso anno, Michael B. Jordan ha dichiarato che Il Caso Thomas Crown sarà il suo prossimo film, la domanda che sarebbe sorta spontanea da parte degli appassionati sarebbe stata: chi saranno i protagonisti del film?

Il Caso Thomas Crown, i precedenti adattamenti e cosa aspettarsi

Il caso Thomas Crown: un primo piano di Faye Dunaway

I due precedenti film de Il Caso Thomas Crown hanno visto Faye Dunaway, Rene Russo e Pierce Brosnan al centro delle vicende raccontate nella pellicola. Per questo il ruolo del protagonista è rapidamente diventato uno dei più ambiti. Inoltre, con i prossimi film dedicati alla saga di Mission Impossible e 007 ormai terminati, Il Caso Thomas Crown di Michael B. Jordan potrebbe essere un sostituto ideale delle due saghe cinematografiche storiche.

Questo è stato anche un altro dei motivi che hanno spinto Michael B. Jordan a dedicarsi al film. La pellicola vedrà anche la degna erede di quella che può essere considerata una nuova "Bond Girl", Taylor Russell.

L'attrice ha affrontato un lungo processo di casting che ha incluso incontri, audizioni e infine un provino con lo stesso Jordan a Londra all'inizio dell'anno. Il test finale ha suggellato l'accordo e la Russell è ora pronta a raggiungere l'attore quest'estate nella capitale del Regno Unito per iniziare la produzione.

Questo sarà il terzo film de Il Caso Thomas Crown. Il più recente è uscito nel 1999, quando Pierce Brosnan interpretava il ricco playboy che si diverte a rubare opere d'arte. L'uomo incontra poi la sua controparte in un investigatore assicurativo (Rene Russo), e i due si innamorano rapidamente. Il film originale del 1968, invece, vedeva protagonisti Steve McQueen e la Dunaway.

La pellicola era diretta da Norman Jewison. La Russell ha già un forte legame con lo studio dopo aver recitato nel thriller Bones and All al fianco di Timothée Chalamet. La sua grande occasione è stata la serie Netflix Lost In Space, e ha ottenuto critiche entusiastiche anche nel film Waves di A24. L'attrice è rappresentata da UTA e James Feldman.

Come già riportato, Drew Pearce ha scritto la sceneggiatura del nuovo film. Una precedente bozza era stata scritta da Wes Tooke e Justin Britt-Gibson ed era basata sul film originale. Patrick McCormick e Marc Toberoff saranno anche produttori. Alan Trustman, autore del film originale del 1968, è produttore esecutivo.