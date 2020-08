Il bisbetico domato, stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti

Stasera su Rete 4 alle 21:27 va in onda Il bisbetico domato, il film di Castellano e Pipolo in cui sarebbe scoccata la scintilla della storia d'amore tra Adriano Celentano e Ornella Muti, una relazione che a tanti anni di distanza continua a riempire le pagine del gossip.

Adriano Celentano con Ornella Muti ne Il Bisbetico Domato, una scena del film

Elia vive nel suo splendido isolamento nei pressi di Voghera. Non ama la città, non ama la compagnia e non sopporta le donne. Solo la governante Mamy è ammessa nella fattoria. Ma un giorno bussa alla porta Lisa, che ha un guasto all'automobile proprio davanti a casa sua. La ragazza si innamora di Elia e decide di conquistarlo: non sarà un'impresa facile ma ci riuscirà con l'aiuto della governante.

Il bisbetico domato ha esordito nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 1980 e incassò oltre 12 miliardi di lire, secondo incasso della stagione dietro Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Diretto da Castellano e Pipolo il film è stato interpreto da Adriano Celentano e Ornella Muti, affiancati da Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani, Nicola De Buono e Vincenzo De Toma. Grazie ad un'edizione tedesca, il film è stato tra le prime, se non la prima, commedia italiana ad uscire nel formato ad alta definizione Blu-ray.