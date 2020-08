Adriano Celentano e Ornella Muti, la storia d'amore clandestina

La storia d'amore tra Adriano Celentano e Ornella Muti era rimasta segreta, nonostante i sospetti dei giornalisti e i tentativi di fotografarli insieme, nulla era trapelato, fino a quando non è stata confermata molti anni dopo. Ecco come sono andate le cose secondo il racconto dei protagonisti.

Ornella Muti e Adriano Celentano in Innamorato Pazzo

Adriano Celentano e Ornella Muti si sono incontrati sul set del film Il bisbetico domato, il film di Castellano e Pipolo del 1980, ma si racconta che solo l'anno dopo, durante le riprese di Innamorato pazzo, sia scoccata la scintilla. Sembra che nell'ambiente molti sapessero della storia clandestina tra il Molleggiato e la Muti, ma nessuno ne parlava apertamente. Adriano Celentano era sposato con Claudia Mori, Ornella Muti era impegnata con Andrea Facchinetti, che avrebbe sposato l'anno dopo. Anche i giornali dell'epoca insinuarono che la loro amicizia fosse "speciale", ma furono puntualmente smentiti dai diretti interessati.

Ornella Muti ne Il bisbetico domato

Pian piano la storia fu dimenticata, fino a quando Adriano Celentano decise di alleggerirsi la coscienza confessando pubblicamente la storia. Il ragazzo della Via Gluck ammise di aver avuto una storia d'amore con Ornella Muti, ne parlò con i giornalisti e durante un processo, come riportò La Stampa: "Fra me e Claudia c'è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita" precisando: "la crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto". L'attore si trovava in Tribunale perchè aveva denunciato un giornalista di Panorama per un articolo titolato "ritratto di famiglia in un inferno", per inciso Celentano ha perso la causa, la Cassazione nelle motivazioni ha tra l'altro scritto "anche un solo tradimento coniugale può essere sintomo di incoerenza".

Ornella Muti non la prese bene, pensava che dopo tanti anni Celentano avrebbe almeno potuto informarla di quello che stava per dire e parlando con un giornalista de Il Fatto Quotidiano ammise: "Io non so quello che posso dire di Adriano e ho paura di ciò che vorrei dire davvero, però dopo anni di rispettoso silenzio in omaggio alle ragioni dei figli, delle mogli e dei mariti, visto che l'embargo è caduto, lo dirò. A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d'amore con me. Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano". In un'altra intervista a Il Messaggero la Muti disse: "Adriano è stato l'unica infedeltà della mia vita".

Adriano Celentano con Ornella Muti ne Il Bisbetico Domato, una scena del film

Claudia Mori e Adriano Celentano

Claudia Mori in questa storia ha recitato la parte della buona moglie che perdona il marito, addossandosi addirittura alcune colpe per il suo tradimento: "Io e Adriano non abbiamo mai pensato di separarci. L'amore non era stato intaccato sentivo la mancanza di un po' di intimità eravamo gelosi tutti e due. Io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a far soffrire Adriano. La sua è stata una reazione. Si sentiva solo. Non era un tradimento d'amore. L'amore era sempre fra lui e me. Fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l'uno dell'altra, io amo ancora tantissimo e lo stimo e mi fa ridere. Nessuno può parlare male di Adriano Celentano. Lui è profondamente buono, onesto, coerente e molto testardo ma non riesce a dire di no"