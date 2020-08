Il bisbetico domato e la pigiatura dell'uva, ecco la canzone di quella scena

La scena della pigiatura dell'uva è una delle preferite dai fan di Adriano Celentano nel film Il bisbetico domato, il molleggiato pigia l'uva al ritmo di una canzone molto orecchiabile, scopriamo quale è questo brano che a tanti fa venire voglia di ballare.

La canzone che si ascolta mentre Adriano Celentano pigia l'uva - in competizione con la macchina diesel che dovrebbe fare il lavoro di tre uomini - è La pigiatura cantata dai Clown, le voci soliste sono di Patrizia Tapparelli e Mariano Perrella. Il brano si basa sulle musiche di Brown Girl in the Ring una canzone molto diffusa nelle indie Occidentali che si ritiene sia originaria della Giamaica e sia parte di un gioco infantile. Il brano fu riadattato e portato al successo nel 1978 dai Boney M.

La scena è stata girata a Villa Necchi alla Portalupa, una residenza immersa nella natura che sorge nel comune di Gambolò, a pochi chilometri da Pavia. Nel 1978 vi è stato girato il film L'immortalità, diretto da Massimo Pirri con Lisa Gastoni e Mel Ferrer e le musiche di Ennio Morricone.

Il bisbetico domato è un film del 1980 con Adriano Celentano e Ornella Muti. Nel film Celentano interpreta Elia, un solitario che vive nei pressi di Voghera. Non ama la città, non ama la compagnia e non sopporta le donne. Solo la governante Mamy è ammessa nella fattoria. Ma un giorno bussa alla porta Lisa (Ornella Muti), che ha un guasto all'automobile proprio davanti a casa sua. La ragazza si innamora di Elia e decide caparbiamente di conquistarlo: non sarà un'impresa facile ma ci riuscirà con l'aiuto di Mamy.

I due protagonisti del film furono al centro della cosiddetta cronaca rosa, in quel periodo molti articoli della stampa specializzata insinuarono che la relazione tra Ornella e Adriano andasse oltre la semplice amicizia. Le voci furono sempre smentite dai diretti interessati, entrambi impegnati sentimentalmente: Celentano con la moglie Claudia Mori e la Muti con il futuro marito Federico Facchinetti. Solo nel 2014 improvvisamente Adriano Celentano confessò la storia d'amore con Ornella Muti. Una rivelazione che fece arrabbiare molto Ornella Muti che non era stata avvisata da Adriano: "sono rimasta colpita - disse l'attrice ai giornalisti - se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano".