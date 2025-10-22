Idris Elba torna con la seconda stagione di Hijack: teaser e data d’uscita su Apple TV

Quella che è una delle serie più viste in assoluto sulla piattaforma streaming sta per fare ritorno con i nuovi episodi, che sposteranno il centro dell'attenzione dai cieli ai binari per una nuova corsa contro il tempo

Apple TV ha finalmente svelato il primo teaser e la data di uscita della seconda stagione di Hijack, il thriller ad alta tensione interpretato da Idris Elba.

Dopo il successo della prima stagione, la serie tornerà in streaming a partire da mercoledì 14 gennaio 2026, con un doppio episodio d'esordio, seguito da nuove puntate ogni settimana fino al 25 febbraio 2026.

Nel teaser appena pubblicato, vediamo Elba riprendere il ruolo di Sam Nelson, il negoziatore di crisi che nella prima stagione aveva affrontato il dirottamento di un aereo di linea. Questa volta, però, l'azione si sposta dal cielo ai binari: Nelson si trova su un treno pendolare a Berlino, che viene improvvisamente preso in ostaggio. Il filmato suggerisce una nuova corsa contro il tempo, con una bomba a bordo e un conto alla rovescia che promette di far salire la tensione alle stelle.

Hijack: Idris Elba in una scena della serie tv

Formula che vince non si cambia: la narrazione in tempo reale

Le riprese della seconda stagione si sono concluse a febbraio 2025, ma Apple TV ha deciso di posticiparne l'uscita per darle maggiore risalto nel calendario delle proprie uscite originali. La storia manterrà la sua formula distintiva - quella della narrazione in tempo reale - che aveva contribuito al grande successo della prima stagione, rendendo ogni minuto cruciale e mantenendo gli spettatori incollati allo schermo.

Accanto a Elba torneranno anche Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, già visti nella prima stagione. Il nuovo capitolo accoglie inoltre alcuni volti inediti di grande spessore, tra cui Toby Jones, Lisa Vicari, Clare-Hope Ashitey, Karima McAdams e Christiane Paul.

La produzione resta affidata alle case 60Forty Films e Idiotlamp Productions, con George Kay e Jim Field Smith nuovamente coinvolti come creatori ed executive producer. Smith torna anche dietro la macchina da presa per dirigere gli episodi della nuova stagione.

Hijack: Idris Elba sul pavimento di un aereo

Hijack è una delle serie più viste su Apple TV

Fin dal suo debutto, lo show è diventato uno dei più seguiti sulla piattaforma di streaming, ricevendo ampi consensi da pubblico e critica; ha ottenuto rapidamente il Certified Fresh nel punteggio assegnato dalla critica su Rotten Tomatoes ed è entrato nella Top 10 della classifica Nielsen Streaming Originals. Non c'è da stupirsi che il rinnovo per la seconda stagione sia arrivato molto rapidamente..

"Il pubblico di tutto il mondo è rimasto col fiato sospeso guardando l'avvincente performance di Idris in Hijack e siamo entusiasti di lavorare di nuovo con 60Forty e Idiotlamp per una seconda stagione altrettanto coinvolgente", ha dichiarato Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV per l'Europa.