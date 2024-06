Iddu: Elio Germano e Toni Servillo nelle prime foto del film su Matteo Messina Denaro

Come riportato da Variety, la francese Les Films du Losange ha acquisito i diritti internazionali per distribuire fuori dall'Italia Iddu, l'atteso film drammatico sul boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro - soprannominato "l'ultimo padrino" - diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Grazie alla testata americana, non solo sono state svelate le prime immagini di Elio Germano nei panni del boss e di Toni Servillo in quelli dell'agente dei servizi segreti Catello che gli dà la caccia, ma scopriamo anche che il titolo internazionale sarà Sicilian Letters.

Il film vede per la prima volta all'opera in coppia due grandi attori italiani: Germano, che interpreta Messina, e Servillo nel ruolo del suo antagonista Catello, un losco agente dei servizi segreti. Il titolo internazionale si riferisce a una corrispondenza clandestina tra i due che avviene tramite i "pizzini", i piccoli foglietti di carta che la mafia siciliana usa per le comunicazioni ad alto livello.

Toni Servillo in Iddu

Cattura e morte di Matteo Messina Denaro

Iddu, che dovrebbe essere lanciato nel circuito dei festival autunnali, analizza un periodo di tre decenni di latitanza di Denaro dalla giustizia italiana, quando era all'apice del suo potere criminale. Il boss è stato arrestato nel gennaio 2023 davanti a un'elegante struttura medica di Palermo, dove da un anno si stava sottoponendo a cure oncologiche sotto falsa identità.

Toni Servillo ed Elio Germano in Iddu, film ispirato a Matteo Messina Denaro

Il mafioso, condannato per aver organizzato alcuni degli omicidi più efferati d'Italia, tra cui quelli dei procuratori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è poi morto nel settembre 2023 in un carcere di massima sicurezza. I registi hanno descritto la corrispondenza tra i due personaggi protagonisti del film come una "danza tra il mondo che cercava di inquadrare Matteo e il mondo in cui si nascondeva".

Si tratta del terzo film di Grassadonia e Piazza dopo Salvo, storia di un killer della mafia che si innamora della sorella cieca del suo bersaglio, e Sicilian Ghost Story, un altro film di mafia non convenzionale che mescolava i tropi della fiaba con la dura realtà di un rapimento mafioso.