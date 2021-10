I Soprano: la serie TV batte un nuovo record su HBO Max, 14 anni dopo il finale

A 14 anni dalla messa in onda dell'episodio finale, I Soprano hanno battuto nuovi record di visualizzazioni su HBO Max, grazie al film I molti santi del New Jersey.

La serie I Soprano ha battuto il record di visualizzazioni di HBO Max a 14 anni di distanza dalla messa in onda dell'episodio finale. Lo show è tornato in auge anche grazie all'uscita de I molti santi del New Jersey, film prequel che vede protagonista Michael Gandolfini, figlio dello storico protagonista della serie, James Gandolfini, nei panni di un giovane Tony Soprano.

Era il 2007 quando su HBO veniva trasmesso l'episodio finale de I Soprano, considerata ancora oggi come una delle migliori serie nella storia della televisione. L'acclamazione per la serie non è mai diminuita nel corso degli anni, ma l'emergere dello streaming ha dato alla storia di Tony Soprano una seconda vita. Lo show è stato aggiunto nel catalogo di HBO Max ed è diventato subito popolare anche tra le nuove generazioni di spettatori. L'uscita del film prequel I molti santi del New Jersey ha inoltre contribuito a far crescere ulteriormente il successo della serie, portandola a battere più record negli ultimi tempi.

Il film diretto da Alan Taylor riporta indietro l'orologio del franchise de I Soprano per raccontare la storia di Dickie Moltisanti, padre di Christopher Moltisanti e mentore del giovane Tony Soprano. Il film ha debuttato nelle sale statunitensi e su HBO Max il 1 ottobre, mentre in Italia sarà disponibile sul grande schermo a partire dal 4 novembre. Sebbene abbia raccolto solo un modesto successo al botteghino USA, il film è stato un enorme successo sul servizio di streaming. Secondo Variety, è stato il film più visto su HBO Max la scorsa settimana ed ha spinto un gran numero di persone a vedere per la prima volta (o rivedere per l'ennesima volta) I Soprano. Il numero di visualizzazioni è salito alle stelle, aumentando del 65% nella settimana che ha seguito l'uscita del film: la serie ha quindi ottenuto il più alto numero di visualizzazioni giornaliere di qualsiasi titolo nella storia di HBO Max, battendo anche i record di visualizzazioni settimanali di una serie TV.

"Sapevamo che ci sarebbe stata interazione, ma siamo rimasti sorpresi. I Soprano è una serie così popolare. Di tanto in tanto entra ed esce dalla Top 10", ha detto a Variety Andy Forssell, vicepresidente esecutivo e direttore generale di WarnerMedia. Anche se I molti santi del New Jersey ha incassato meno di 5 milioni al botteghino, nel suo primo weekend di uscita, l'effetto che il film ha avuto sul servizio di streaming di WarnerMedia sta sicuramente dando ai dirigenti motivo di festeggiare.