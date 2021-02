I Soprano: Michael Gandolfini svela come si è trasformato in Tony nel film prequel

Michael Gandolfini ha svelato come si è trasformato in Tony, protagonista della serie I Soprano, nel film The Many Saints of Newark.

Michael Gandolfini, il figlio della star della serie I Soprano, ha svelato di aver registrato molte ore di dialoghi interpretati dal padre prima delle riprese del film The Many Saints of Newark per trasformarsi in Tony.

Il lungometraggio arriverà su HBO Max e nelle sale americane a partire dal 24 settembre.

Il progetto ideato come prequel del cult I Soprano avrà come protagonista il ventunenne Michael Gandolfini nel ruolo di Tony, il personaggio interpretato da James Gandolfini nella serie prodotta per HBO.

The Many Saints of Newark, ideato da David Chase e dal regista Alan Taylor, racconterà le origini del protagonista dalla prospettiva di Dickie Moltisanti, il padre di Christopher, che nel film avrà il volto di Alessandro Nivola.

Michael ha raccontato: "La versione di Tony Soprano che conosciamo ha questa meravigliosa vulnerabilità sotto questa esteriorità da duro, ma cosa accade se si guarda l'altro lato e si vede questo ragazzino creativo, pieno di speranza, gentile e curioso che è poi è portato a diventare quello che deve essere?".

Il giovane attore ha ammesso di non aver mai visto un episodio della serie I Soprano perché James Gandolfini non voleva che "vedessi Tony Soprano, la violenza, la rabbia, la cattiveria. Ovviamente ero sul set e gli facevo visita nella sua roulotte, ma non ho mai visto la serie... Non avevo mai conosciuto Tony Soprano. Conoscevo solo mio padre".

Michael Gandolfini ha quindi iniziato a guardare la serie I Soprano per prepararsi all'audizione: "Per me è stato davvero difficile guardare mio padre. Ho registrato quattro ore dei suoi monologhi e ho girato per New York ascoltandoli costantemente".

L'attore ha poi aggiunto: "Avevo questa fiducia implicita che David Chase non mi avrebbe scelto se ci fosse stato anche solo una minima parte di me che non avrebbe funzionato per il progetto".