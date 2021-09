I Soprano: Edie Falco ha recitato nel prequel I molti santi del New Jersey, ma la sua scena è stata tagliata

Il regista Alan Taylor ha svelato che Edie Falco aveva recitato nel film I molti santi del New Jersey, ma la sua scena non è nel montaggio finale.

Nel film I Molti santi del New Jersey, ideato come prequel della serie I Soprano, aveva recitato anche l'attrice Edie Falco, interprete di Carmela Soprano, ma il suo cameo è stato tagliato.

A confermare il dettaglio è stato il regista Alan Taylor in una nuova intervista rilasciata al magazine NME.

Il filmmaker, parlando di I molti santi del New Jersey, ha dichiarato: "Senza rivelare troppo, ma quando si realizza un film non sei esattamente certo dell'aspetto finale che avrà e, credeteci oppure no, abbiamo girato alcune scene che includevano alcuni membri del cast della serie".

Alan Taylor ha aggiunto: "Abbiamo fatto venire Edie Falco sul set ed è stata trasformata grazie ai costumi in Carmela. Abbiamo girato qualche scena con lei che non è stata inserita nella versione finale del film, ma è stata una scusa grandiosa per rivederla".

Il regista ha ribadito che è un'attrice di incredibile talento e una persona che riesce a essere perfetta e incredibilmente equilibrata nella vita privata. Alan ha ribadito: "Penso che Frances McDormand sia così ed Edie Falco abbia la stessa capacità di essere una persona solida, buona ed equilibrata, è stato bello rivederla".

La sceneggiatura ddi The Many Saints of Newark è stata scritta da David Chase, il creatore della serie originale, mentre la regia è di Alan Taylor, già coinvolto nella realizzazione di alcuni episodi dello show vincitore di cinque Golden Globes.

Al centro della trama c'è Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), il padre di Christopher (Michael Imperioli). Sul grande schermo apparirà anche Tony Soprano con il volto di Michael Gandolfini, il figlio di James.

Il progetto racconterà le tensioni esistenti negli anni Sessanta tra la comunità afroamericana e quella italiana e si racconterà la giovinezza di Tony mostrando l'iconico personaggio quando era ancora un ragazzino.

La sinossi ufficiale del film anticipa: "Il giovane Tony Soprano sta crescendo in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark, e diventa un uomo mentre iniziano a emergere gangster rivali che sfidano la potente famiglia criminale DiMeo, fino a quel momento in possesso del controllo sulla città sempre più divisa. Coinvolto nei cambiamenti in corso c'è suo zio, che Tony considera un idolo, Dickie Moltisanti, che fatica a gestire le sue responsabilità professionali e personali e la cui influenza sull'impressionabile nipote aiuteranno il teenager a diventare il boss della mafia potente che successivamente conosceremo: Tony Soprano".

Nel cast di ci sono anche Vera Farmiga, Jon Bernthal, Corey Stroll e Billy Magnussen.