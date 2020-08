I sogni segreti di Walter Mitty, stasera su Nove il film con Ben Stiller

Stasera su Nove alle 21:35 va in onda I sogni segreti di Walter Mitty, una commedia diretta ed interpretata da Ben Stiller.

Stasera su Nove alle 21:35, va in onda I sogni segreti di Walter Mitty. Ben Stiller è il regista ed il protagonista del terzo film tratto dall'omonimo racconto scritto da James Thurber nel 1939.

Walter Mitty è un moderno sognatore, un comune editor fotografico di un magazine che compie regolarmente dei viaggi mentali lontano dalla sua noiosa esistenza, entrando in un mondo di fantasie caratterizzate da grande eroismo, appassionate relazioni amorose e costanti trionfi contro il pericolo. Ma quando Mitty e la sua collega, della quale è segretamente innamorato, rischiano di perdere il lavoro, Walter è costretto a compiere l'inimmaginabile: passare veramente all'azione - partendo per un viaggio intorno al mondo più straordinario di quanto avrebbe potuto mai sognare.

Ben Stiller è il regista e il protagonista di I sogni segreti di Walter Mitty, il film è il remake di Sogni proibiti prodotto da Samuel Goldwyn nel 1947 ed interpretato da Danny Kaye. Il progetto è approdato nelle mani di Stiller dopo molte traversie produttive, vent'anni prima Samuel Goldwyn Jr. aveva pensato di produrlo affidando il ruolo principale a Jim Carrey.

Il film è stato girato in gran parte in Islanda nel Parco nazionale del Vatnajökull, ha incassato 188 milioni di dollari con un budget di 90 milioni di dollari, I sogni segreti di Walter Mitty è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 19 Dicembre 2013.