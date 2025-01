Ben Stiller eliminò le sedie sul set di Walter Mitty e ha proibito i cellulari in Scissione: ecco il motivo

Ospite del podcast Working It Out, Ben Stiller ha approfondito il suo ruolo da regista in alcuni progetti e l'influenza che ha avuto Noah Baumbach sul suo modo di lavorare dietro la macchina da presa.

In particolare, durante Lo stravagante mondo di Greenberg, Ben Stiller ha vissuto da vicino una particolare decisione di Baumbach che ha voluto replicare in seguito sul set di I sogni segreti di Walter Mitty.

Le sedie tolte da Walter Mitty

"Credo fossimo al decimo giorno di riprese e mi sono chiesto dove fossero le sedie, non c'erano sedie. Ed era una sua scelta, perché non voleva che le persone se ne stessero sedute in giro" ha raccontato Stiller.

A quel punto, il regista ha deciso di adottare lo stesso approccio anche sul set del suo film, I sogni segreti di Walter Mitty:"Prendo cose del genere pensando che siano delle buone idee: niente sedie!".

Senza cellulari sul set di Scissione

Ben Stiller è regista e produttore esecutivo di una delle serie più acclamate degli ultimi anni, Scissione:"La troupe deve usare i telefoni a volte per comunicare ma io preferisco che non ci siano telefoni a portata di mano per gli attori".

Stiller non ama certe consuetudini:"Una delle cose che odio di più è vedere qualcuno che lavora con il dolly chinato mentre un attore sta recitando al massimo delle sue capacità e lui sta scrollando o facendo altro. Mi fa impazzire". Ben Stiller in questo modo vuole proteggere gli attori dalle distrazioni delle altre persone perché 'recitare davanti ad una telecamera è un'attività davvero vulnerabile'.