I Simpson: la parodia di Stranger Things nell'episodio di Halloween

L'episodio a tema Halloween de I Simpson conterrà una parodia di Stranger Things.i dettagli dell'episodio, che si intitolerà Treehouse of Horror XXX e andrà in onda negli USA il 20 ottobre, sono stati rivelati.

I Simpson

Quella dell'episodio di Halloween, per I Simpson, è una tradizione lunghissima. Ogni anno la longeva serie animata omaggia le tendenze horror del momento con gustose parodie. Stavolta, in Treehouse of Horror XXX, toccherà alla serie Netflix Stranger Things.

Nell'episodio Treehouse of Horror XXX, Milhouse è intrappolato in un'altra dimensione, lo spirito del defunto Homer cerca nuovi corpi della sua taglia, Selma troverà l'amore in un luogo inatteso.

Stranger Things 3: la nostalgia non abita più ad Hawkins

L'annuncio della scelta di omaggiare Stranger Things, attingendo a ingredienti di tutte e tre le stagioni, era stato fatto già a luglio, nel corso del San Diego Comic-Con. il segmento a tema Stranger Things è stato proiettato nel corso di un panel, mostrando Millhouse nei panni di Will Byers, trascinato in una specie di Sottosopra chiamato "Over Under". Nel frammento compariva anche lo Starcout Mall, che ha fatto il suo debutto nella terza stagione di Stranger Things.

A rendere tutto ancora più speciale sarà il fatto che Treehouse of Horror XXX sarà l'episodio numero 666 de I Simpson. Più horror di così.