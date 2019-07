I Simpson, Matt Groening conferma un nuovo film con Disney

I Simpson torneranno sul grande schermo con un nuovo film prodotto da Disney, parola di Matt Groening che ha dato la notizia durante un panel al Comic-Con 2019.

Il film, dopo la fusione di Fox, sarà ora proprietà della Walt Disney Studios e arriverà dopo il grande successo della prima pellicola del 2007, incassando in tutto il mondo oltre 527 milioni di dollari.

Il creatore di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie ha confermato questa possibilità: "Senza alcun dubbio, ci sarà un altro film de I Simpson uno di questi giorni. Disney vuole qualcosa, dopo che ha speso i suoi soldi"

Un'immagine de I Simpson - il film

Per realizzare il primo film, racconta Groening, ci fu un grande lavoro visto che era stato prodotto dallo stesso team creativo che stava lavorando alla serie animata di FOX, così come il cast. Per cui il lavoro per il nuovo prodotto è stato fatto velocemente tra una stagione e l'altra: "Il primo film ci ha quasi uccisi. Non avevamo un B-team in attesa di realizzare I Simpson - il film, quindi anche le stesse persone che hanno scritto, animato, doppiato e fatto la musica per lo show televisivo hanno lavorato al film. Era il 2007. Siamo quasi guariti, quasi."

Per questo sequel, Matt Groening non vuole rifare lo stesso errore, quindi ha intenzione di girare solo tra una stagione dello show e l'altra, senza accavallare il lavoro.