I Simpson: l'episodio con Michael Jackson assente su Disney+

I Simpson su Disney+ ma senza Michael Jackson, o meglio senza l'episodio che vedeva il cantante come guest star. La piattaforma streaming della Casa di Topolino ha reso disponibili diverse stagioni della serie tv animata di Fox, di cui ormai è proprietaria, ma l'episodio Stark Raving Dad (Papà-azzo da Legare) non è tra quelli presenti sulla pagina dedicata allo show.

Come ci ricorda anche Comicbook, Stark Raving Dad corrisponde al primo episodio della terza stagione, che andò in onda nell'ormai lontano 1991. Qui Homer viene ingiustamente internato in un istituto per l'igiene mentale, luogo in cui incontra un uomo di nome Leon Kompowsky che afferma di essere Michael Jackson. Una volta rilasciato dall'istituto e tornato a casa, Homer si offre di ospitare Leon. Questi però verrà presto accusato dai cittadini di Springfield di essere un impostore, e la confusione che ne deriverà metterà in secondo piano il compleanno di Lisa, di cui Bart si dimenticherà completamente. Per farsi perdonare, il fratello le organizza una sorpresa, e assieme a Leon scriverà e canterà un brano intitolato "Happy Birthday Lisa". In seguito, Leon lascerà l'abitazione dei Simpson, rivelando di non essere davvero Michael Jackson, ma di aver iniziato a impersonarlo per rendere felici le persone.

John Landis con Michael Jackson sul set del video di Thriller

Ovviamente, il personaggio di Leon fu doppiato da Michael Jackson (anche se non appare nei credits per ragioni contrattuali), che adesso più di allora si trova sotto i riflettori per via delle polemiche sui presunti abusi sessuali da parte del cantante, riaccese dal documentario Leaving Neverland di Dan Reed, andato in onda in prima visione su HBO in America, e su NOVE qui in Italia.

A causa di ciò, l'episodio era già stato rimosso dall'app di FX e in generale dalla diffusione radiotelevisiva prima ancora che la sua nuova casa divenisse Disney+.