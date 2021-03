I Simpson festeggiano il 700° episodio: la gag del divano nel corto di Bill Plympton

Il leggendario animatore Bill Plympton, semi-regular nella famiglia de I Simpson, ha celebrato il 700 episodio della longeva serie animata con un cortometraggio che contiene l'ennesima gag sul divano del soggiorno della famiglia gialla.

Per celebrare l'incredibile traguardo, Fox ha condiviso l'ultima creazione di Bill Plympton, un corto intitolato Homer's Family. Il corto si apre sulle note del Bolero di Ravel con la testa di Homer in versione normale che progressivamente si deforma mentre parti di essa si trasformano in Marge, Bart, Lisa e Maggie che poi iniziano a ruotare intorno alla testa. Poi l'ultimo occhio rimasto si apre in una versione più piccola di se stesso e la testa si trasforma nel familiare soggiorno di casa Simpson.

Fox ha anticipato titoli e trama dell'episodio 700, "Manger Things," incentrato su un misterioso segreto del passato di Ned Flanders e sui Simpson che trovano una stanza mai vista prima nella loro casa. L'episodio andrà in onda negli USA domenica.

