I segreti di Brokeback Mountain, Kate Mara: "Heath Ledger mi prese sotto la sua ala protettrice"

Kate Mara ricorda la collaborazione con Heath Ledger sul set de I segreti di Brokeback Mountain rivelando l'atteggiamento protettivo dell'attore nei suoi confronti vista la sua inesperienza.

un intenso ed emozionante primo piano di Heath Ledger ne I segreti di Brokeback Mountain

Pur non essendo il suo primo ruolo, per Kate Mara I segreti di Brokeback Mountain ha rappresentato una svolta importante a livello professionale. Nel film l'attrice interpretava Alma Jr., la figlia di Ennis Del Mar, personaggio interpretato da Heath Ledger. Un piccolo ruolo che ha offerto a Kate Mara un'esperienza memorabile, come l'attrice ha ricordato nel corso del Watch What Happens Live After Show:

"All'epoca avevo 19 anni, Heath aveva pochissimi anni più di me, ma interpretava mio padre. Era davvero strano, ma è stata un'esperienza bellissima. Il lavoro è stato incredibile, e anche se era poco più grande di me mi ha preso sotto la sua protettrice perché io non avevo molta esperienza, è stato davvero speciale".

All'epoca delle riprese de I segreti di Brokeback Mountain Heath Ledger aveva 24/25 anni, ma nella parte finale del film interpretava Ennis quarantenne, effetto ottenuto attraverso il trucco e la recitazione dell'attore. Nonostante l'accoglienza controversa a causa della tematica trattata - l'omosessualità maschile nel mondo dei cowboy americani - il film fruttò a Heath Ledger la prima candidatura all'Oscar.