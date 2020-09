I segreti di Brokeback Mountain e il bacio tra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal: i retroscena

Ci sono molti aneddoti inerenti al bacio tra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ne I segreti di Brokeback Mountain, tra nasi rotti e attrici come fidanzate.

Ci sono molti aneddoti inerenti al bacio tra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ne I segreti di Brokeback Mountain; secondo alcune fonti anonime, ad esempio, Ledger avrebbe quasi rotto il naso del suo co-protagonista durante le riprese della scena del bacio.

Durante le riprese Michelle Williams ha richiesto che i suoi due co-protagonisti si baciassero di fronte a lei per aiutarla ad interpretare al meglio il suo personaggio: dato che era coinvolta con Ledger anche nella vita reale, sentiva che una cosa del genere avrebbe aiutato la sua interpretazione. Fu costretta a pungolare i due uomini poiché i loro primi tentativi erano troppo poco convinti per i suoi gusti.

Heath Ledger e Jake Gyllenhaal sul set di Brokeback Mountain

Ang Lee, il regista del film, ha raccontato in diverse interviste che quando la Williams aveva bisogno di filmare la scena in cui il suo personaggio scopre che suo marito è coinvolto con un altro uomo, era solita esortare Ledger e Gyllenhaal a mettere più intensità nei loro baci.

I due protagonisti hanno affermato che la scena del bacio e le scene di sesso all'inizio erano difficili da realizzare. Quando gli è stato chiesto se avesse paura di interpretare un uomo gay, Ledger ha risposto che non aveva paura del ruolo, credeva soltanto di non essere abbastanza maturo per rendergli giustizia.