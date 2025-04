I segreti di Brokeback Mountain: il film cult torna nei cinema americani per il 20° anniversario

Il film cult diretto da Ang Lee sarà nuovamente proiettato nelle sale americane per celebrare i 20 anni dalla sua uscita. Tre gli Oscar vinti, tra cui quello per la regia.

In occasione del ventesimo anniversario dell'uscita di I segreti di Brokeback Mountain, Focus Features ha annunciato il ritorno del film nelle sale cinematografiche statunitensi. Le proiezioni evento sono previste per il 22 e il 25 giugno, permettendo al pubblico di rivivere sul grande schermo uno dei titoli più acclamati degli anni 2000.

La pellicola, diretta da Ang Lee e presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2005, vanta nel cast Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Michelle Williams. Oltre a un grande successo commerciale - con un incasso globale di oltre 178 milioni di dollari - il film ha avuto un impatto culturale significativo, contribuendo a ridefinire il racconto dell'amore queer a Hollywood.

Un'opera che ha lasciato il segno

Ambientato nell'America rurale degli anni '60, I segreti di Brokeback Mountain racconta la complessa e profonda relazione tra Ennis Del Mar (Ledger) e Jack Twist (Gyllenhaal), due cowboy che sviluppano un legame emotivo e passionale destinato a sfidare le convenzioni del tempo e a segnare le loro esistenze.

Il film ha ricevuto otto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, vincendo tre statuette: miglior regia per Ang Lee, miglior colonna sonora originale (Gustavo Santaolalla) e miglior sceneggiatura non originale, firmata da Larry McMurtry e Diana Ossana a partire dal racconto breve di Annie Proulx. Riconoscimenti importanti anche per gli interpreti, con candidature per Ledger, Gyllenhaal e Williams.

Il ritorno in sala offre l'occasione per riscoprire un'opera che ha segnato il cinema degli anni 2000, capace ancora oggi di emozionare e far riflettere su temi universali.