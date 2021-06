I predatori dell’arca perduta, George Lucas: “Marion è un po’ come la principessa Leia”

George Lucas ha ricordato la genesi di Marion Ravenwood, personaggio de I predatori dell'arca perduta, per i quarant'anni del film. Questo nel contesto di un articolo dell'Hollywood Reporter tutto incentrato sul personaggio, con commenti dell'attrice Karen Allen e di altre quattro persone che hanno lavorato al film: Lucas, Steven Spielberg, Harrison Ford e il produttore Frank Marshall.

Carrie Fisher è Leia Organa in Guerre Stellari

Nello specifico, Spielberg sottolinea che Marion, a livello di scrittura, doveva essere all'altezza di Indiana Jones e non sottomessa a lui, e George Lucas fa il seguente paragone con Guerre stellari: "Leia era sempre stata concepita come una leader: intelligente, ancorata nel presente, capace di pensare in grande. Luke aveva appena lasciato la fattoria, e Han Solo era uno di cui dubitare inizialmente. Marion non aveva esattamente lo stesso punto di vista, ma anche lei era tosta. Erano personaggi diversi, ma i punti di forza basilari erano gli stessi."

Harrison Ford in una scena de I predatori dell'arca perduta

Sono passati esattamente quarant'anni dal debutto de I predatori dell'arca perduta, uscito nelle sale statunitensi il 12 giugno 1981 e rimasto in programmazione per oltre un anno. Il film ha lanciato la saga di Indiana Jones, destinata a concludersi il prossimo anno con il quinto episodio, le cui riprese sono iniziate da poco.

I predatori dell'arca perduta: Come Lucas, Spielberg e Harrison Ford hanno ridato vita al cinema d'avventura

Karen Allen in una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo

Non si sa ancora se Marion, tornata - sempre con il volto di Karen Allen - nel quarto capitolo Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (che si conclude con il matrimonio di lei e Indy), apparirà anche nel quinto film. Sarà il primo episodio senza la partecipazione attiva di Lucas, che si è ritirato dal cinema nel 2012, e il primo non diretto da Spielberg, che ha scelto di passare il testimone a James Mangold e rimanere coinvolto solo come produttore.