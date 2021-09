I molti santi del New Jersey, nel trailer del prequel de I Soprano, ogni famiglia ha una storia

Il nuovo trailer del prequel de I Soprano, I molti santi del New Jersey, è stato diffuso dal profilo ufficiale della Warner Bros Pictures.

La Warner Bros ha presentato il nuovo trailer de I Molti Santi del New Jersey, il film è un prequel de I Soprano, scritto dal creatore della serie, David Chase, insieme a Lawrence Konner. La pellicola arriverà nelle sale, e su HBO Max, venerdì 1 ottobre.

Nel filmato vengono messi in evidenza Dickie Moltisanti, interpretato da Alessandro Nivola, e la forte influenza del personaggio sull'educazione di un giovane Tony Soprano. Oltre a Nivola fanno parte del cast della pellicola anche Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta e Vera Farmiga.

Michael Gandolfini è Tony Soprano in The Many Saints of Newark

Il film è prodotto da Chase, Konner e Nicole Lambert, con Michael Disco, Marcus Viscidi, Toby Emmerich e Richard Brener come produttori esecutivi. La serie originale è andata in onda per sei stagioni dal 1999 al 2007 ed è considerata una delle serie televisive più influenti di tutti i tempi.

La sinossi ufficiale de I molti santi del New Jersey recita: "Il film è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale."