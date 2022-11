I Mercenari avrà uno spin-off al femminile? La parola al produttore Jeffrey Greenstein

Il grande successo cinematografico della saga de I Mercenari ha portato, negli anni ad alcune speculazioni in merito alla possibilità di uno spin-off tutto al femminile.

Fino ad oggi non c'era alcuna conferma in merito a progetti del genere, ma le recenti dichiarazioni dal produttore Jeffrey Greenstein hanno sicuramente smosso qualcosa.

Giselle Itié in una scena di The Expendables

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter, Greenstein ha fornito nuovi dettagli in merito al progetto, e ad alcune riflessioni in merito: "Avevamo cercato di sviluppare The Expndabelles [questo il titolo pensato per lo spin-off], una versione femminile di The Expendables [I Mercenari], ma il problema con quel progetto era sempre quello di trovare un modo attraverso cui giustificare le motivazioni alla sua base. Invece di cercare per forza di spiegare la situazione, perché non inserire direttamente queste donne nella squadra regolare? Piuttosto che di introdurre il perché e il come un personaggio femminile è arrivato dove lo troviamo e tutto il resto, fai semplicemente quello che faresti con un uomo: la mostri che prende chi di dovere a calci in culo".

I Mercenari - The Expandables 4 sarà uno spinoff con star Jason Statham?

L'idea quindi c'è effettivamente stata, per poi arrestarsi alle motivazioni basilari della sua esistenza. Per adesso, quindi, oltre a queste parole, non abbiamo ancora nessuna conferma in merito a uno spin-off al femminile per I mercenari - The Expendables, anche perché il suo quarto capitolo, atteso per l'anno prossimo, ha la priorità su tutto il resto.