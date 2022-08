I Magnifici 7: Ethan Hawke vuole che venga distribuita la versione director's cut di 5 ore

Ethan Hawke ha svelato che sta ancora sperando che venga distribuita la versione di 5 ore del western I Magnifici 7, di cui è stato uno dei protagonisti.

L'attore ha spiegato che sta provando a convincere Antoine Fuqua, ma per ora il regista non ha ancora accolto la sua richiesta.

Il film I magnifici 7 è arrivato nelle sale sei anni fa ed Ethan Hawke, parlando della sua collaborazione con Antoine Fuqua, ha dichiarato: "Per certi aspetti considero tutti i suoi film come un urlo collettivo contro l'autorità. Abbiamo girato in Louisiana con temperature altissime ed erano presenti più responsabili dello studio che i 100 membri del cast".

L'attore ha proseguito: "Ha abbassato la testa e ha realizzato il suo film. Lo imploro ancora di distribuire il montaggio di cinque ore".

I magnifici 7: gloria senza bastardi

Il remake del classico di John Sturges aveva, ad esempio, dovuto subire numerosi tagli per rispettare la scelta dello studio di ottenere un rating PG-13, eliminando quindi le scene troppo violente o non considerate adatte a un pubblico di teenager.

Nel cast, oltre a Ethan, c'erano anche Denzel Washington, Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard, e Haley Bennett.

Hawke, inoltre, aveva obbligato il regista a includerlo nel cast: "L'ho incontrato durante una proiezione di Equalizer qui a New York e mi ha letteralmente afferrato, messo contro un muro e detto 'Sono in quel film. Si intitola I Magnifici Sette. So che Denzel Washington sarà uno di loro, quindi ne avanzano sei e se io non ci sarò la nostra amicizia sarà finita".