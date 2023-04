I Magnifici Sette: Nic Pizzolatto al lavoro sulla serie reboot

Le avventure raccontate in I Magnifici Sette saranno al centro di una nuova serie Amazon scritta e prodotta da Nic Pizzolatto.

I Magnifici Sette, uno dei classici del genere western, tornerà sugli schermi, questa volta televisivi: Nic Pizzolatto è al lavoro su una nuova serie.

Il progetto offrirà un nuovo approccio al racconto ambientato in Texas.

Il nuovo progetto televisivo

Nic Pizzolatto sarà sceneggiatore e produttore del reboot televisivo della storia raccontata in I magnifici sette.

La sinossi del progetto dichiara che, seguendo la tradizione delle grandiose storie epiche dell'epoca d'oro dei western, un fuorilegge e i suoi compagni di avventura devono unire un gruppo di combattenti per difendere una comunità di immigrati in una guerra contro i baroni del bestiame nel Texas centrale, proponendo una saga all'insegna di avventura, azione e romanticismo.

The Magnificent Seven: i protagonisti del film

Amazon Studios produrrà la serie che avrà come produttori esecutivi Nic Pizzolatto, Mark Johnson, Lawrence Mirisch e Bruce Kaufman. Da tempo si parlava di un possibile reboot del classico western in seguito all'acquisizione di MGM da parte di Amazon.

Il film originale era arrivato nelle sale nel 1960 ed era un remake del classico I sette samurai di Akira Kurosawa. Nel corso degli anni ci sono stati vari sequel, serie tv e, recentemente, nel 2016, un remake.