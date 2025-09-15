I Love Lucca Comics & Games: il trailer del docu-film evento in arrivo nei cinema

Dal 24 settembre saranno aperte le prevendite per assistere alle proiezioni del film dedicato all'appuntamento annuale che attira migliaia di persone a Lucca.

Una foto di I love lucca comics & Games
NOTIZIA di 15/09/2025

I Wonder Pictures ha condiviso online il trailer di I Love Lucca & Comics, in arrivo in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre, in oltre 300 sale, grazie alla collaborazione con Unipol Biografilm Collection.
Le prevendite inizieranno ufficialmente il 24 settembre, permettendo così ai fan di assistere al docu-film prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival

I dettagli del progetto

I Love Lucca Comics & Games racconta la manifestazione condividendo le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival che ha permesso di cambiare il modo di fare cultura in Italia e celebra l'ascesa della pop culture in tutto il mondo.

Le prevendite per le proiezioni evento saranno aperte il 24 settembre sul sito di I Wonder Pictures (https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/).

Al centro del film non c'è solo il festival, l'evento in sé, ma le persone che lo vivono, lo alimentano e lo rendono possibile, le loro vite, le loro storie. Sono infatti proprio loro - i partecipanti, i VisitAutori - i protagonisti del film, testimoni e ambassador di un movimento che gentilmente e silenziosamente ne sta cambiando i modelli culturali.

Hideo Kojima sarà in Italia insieme al regista Nicolas Winding Refn per un evento gratuito prima di Lucca Hideo Kojima sarà in Italia insieme al regista Nicolas Winding Refn per un evento gratuito prima di Lucca

Il film nasce da un'idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli.
Sui titoli di coda si può sentire anche il brano Lucca Around, scritto da Frankie hi-nrg mc ed eccezionalmente interpretato da Lillo Petrolo.

Ecco il trailer:

La sinossi ufficiale di I Love Lucca Comics & Games

Con più di 300mila visitatori ogni anno, oltre 900 ospiti e 600 espositori, Lucca Comics & Games è tra le manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi del mondo. Ma è anche molto di più: un'esperienza trasformativa, un punto di incontro capace di portare migliaia di persone a vivere un'esplosione di gioia e creatività. Un luogo che genera felicità. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni...) e l'incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l'esperienza di questo evento unico nel suo genere.
Ogni storia, personale e intima, diventa tassello di un viaggio universale, la linea di un arabesco che descrive un mondo di passione, accoglienza e gentilezza, una comunità unita dalle stesse passioni e dalla voglia di stare insieme.