I Love Lucca Comics & Games: il trailer del docu-film evento in arrivo nei cinema

I Wonder Pictures ha condiviso online il trailer di I Love Lucca & Comics, in arrivo in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre, in oltre 300 sale, grazie alla collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Le prevendite inizieranno ufficialmente il 24 settembre, permettendo così ai fan di assistere al docu-film prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival

I dettagli del progetto

I Love Lucca Comics & Games racconta la manifestazione condividendo le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival che ha permesso di cambiare il modo di fare cultura in Italia e celebra l'ascesa della pop culture in tutto il mondo.

Le prevendite per le proiezioni evento saranno aperte il 24 settembre sul sito di I Wonder Pictures (https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/).

Al centro del film non c'è solo il festival, l'evento in sé, ma le persone che lo vivono, lo alimentano e lo rendono possibile, le loro vite, le loro storie. Sono infatti proprio loro - i partecipanti, i VisitAutori - i protagonisti del film, testimoni e ambassador di un movimento che gentilmente e silenziosamente ne sta cambiando i modelli culturali.

Il film nasce da un'idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli.

Sui titoli di coda si può sentire anche il brano Lucca Around, scritto da Frankie hi-nrg mc ed eccezionalmente interpretato da Lillo Petrolo.

Ecco il trailer:

La sinossi ufficiale di I Love Lucca Comics & Games

Con più di 300mila visitatori ogni anno, oltre 900 ospiti e 600 espositori, Lucca Comics & Games è tra le manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi del mondo. Ma è anche molto di più: un'esperienza trasformativa, un punto di incontro capace di portare migliaia di persone a vivere un'esplosione di gioia e creatività. Un luogo che genera felicità. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni...) e l'incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l'esperienza di questo evento unico nel suo genere.

Ogni storia, personale e intima, diventa tassello di un viaggio universale, la linea di un arabesco che descrive un mondo di passione, accoglienza e gentilezza, una comunità unita dalle stesse passioni e dalla voglia di stare insieme.