I Love Lucca Comics & Games: uno sguardo all'"antro" di Dungeons & Dragons nella clip esclusiva

Lucca Comics & Games 2025 si è appena concluso, ma per i nostalgici è già pronta la soluzione perfetta. In arrivo nei cinema come uscita-evento il film di Manlio Castagna sulla manifestazione lucchese in piena crescita, I Love Lucca Comics & Games. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it vi introduce all'atmosfera unica del film, nei cinema dal 10 al 12 novembre distribuito da I Wonder Pictures.

Il film documentario diretto da Manlio Castagna offre uno sguardo unico sull'evento ospitato dalla città di Lucca a fine ottobre che unisce gli amanti di fumetti, videogame, cinema, tv, travestimenti e chi più ne ha più metta grazie a un'offerta univa di stand, proiezioni, spettacoli e incontri. Un'occasione unica per conoscere l'energia e le emozioni della manifestazione che ha rivoluzionato la cultura pop per chi non c'è mai stato il modo e per tornare a respirare l'eccitazione di chi considera Lucca Comics & Games un appuntamento fisso tanto da averlo fatto diventare un vero e proprio fenomeno internazionale.

Che cosa mostra la clip esclusiva?

Come svela la nostra recensione di I Love Lucca Comics & Games, il film è stato realizzato da Manlio Castagna esplorando le dimensioni del fenomeno e intervistando alcuni dei numerosi protagonisti.

Al centro della clip esclusiva facciamo la conoscenza di Luke Gygax, game designer e figlio del co-creatore di Dungeons & Dragons Gary Gygax, che parla dell'eredità del padre e racconta le emozioni provate nel giocare al gioco di ruolo in un ambiente unico come gli edifici medievali di Lucca.

Prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival, I Love Lucca Comics & Games è il primo film che esplora la manifestazione dall'interno, restituendo, attraverso la forza del cinema, l'immagine sfaccettata di una realtà unica nel panorama culturale internazionale. Il film nasce da un'idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e di Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che ne firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele, e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli.

I Love Lucca Comics & Games sarà disponibile nelle sale italiane per tre giorni, il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.