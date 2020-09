I Griffin: Sam Elliott darà la voce al nuovo sindaco di Quahog

I Griffin stanno per tornare con la 19° stagione e con loro arriverà un nuovo sindaco per la città di Quahog, ovvero Wild Wild West che sarà doppiato dall'attore Sam Elliott che, come vediamo dalle nuove foto, è stato d'ispirazione anche per le sembianze del nuovo personaggio.

Entertainment Weekly, infatti, ha diffuso nuove immagini estrapolate dalla nuova stagione de I Griffin, che mostrano il nuovo sindaco di Quahog che è identico a Sam Elliott, l'attore che gli presterà la voce per questa nuova stagione. Il nuovo sindaco della città di Peter e Lois Griffin arriva per sostituire Adam West, ovvero la star della serie tv Batman, cult degli anni '60, scomparso nel 2017.

#FamilyGuy taps Sam Elliott to succeed Adam West as Mayor! See the first photos: https://t.co/1XKZFNTSOo pic.twitter.com/TvBtsOyiUJ — Entertainment Weekly (@EW) September 9, 2020

L'attore Adam West e il suo personaggio sono stati ufficialmente commemorati nello show nel finale della stagione 17 e ora nella stagione 19 ci sarà questo nuovo sindaco, cugino di Adam West chiamato Wild Wild West. In origine, Sam Elliott ha rifiutato di interpretare sé stesso nella serie, così gli show-runner gli hanno offerto il ruolo del sindaco, con un nuovo nome e un diverso retroscena.

In un'intervista a EW, il produttore esecutivo Richard Appel ha raccontato il perché di questa scelta: "Chi potrebbe essere originale, inaspettato e comico e divertente come Adam? Sam ovviamente è una star del cinema ma ha anche una voce fatta per la radio, ed è diventato rapidamente la nostra prima scelta"

Sam Elliott apparirà nel suo primo episodio de I Griffin il prossimo novembre.