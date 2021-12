I Griffin e i Simpson festeggiano il Natale con un canale dedicato su FOX: la programmazione

Festeggiare il periodo natalizio insieme alle due famiglie più pazze d'America? Da oggi al 9 gennaio 2022 si può: Fox ha dedicato ai Griffin e ai Simpson un intero canale.

La programmazione

Fox+1 (117 di Sky) diventa Fox I Simpson a partire da oggi fino al 31 dicembre 2021.

Con l'arrivo del nuovo anno il canale 117 di Sky si trasformerà in Fox I Griffin: le avventure strampalate di Peter, Lois, dei tre figli e del cane Brian terranno compagnia agli spettatori dal 1° al 9 gennaio 2022.

Una vera e propria maratona di episodi delle due famiglie che hanno fatto la storia ed emozionato il pubblico più appassionato. Un'accoppiata vincente che è pronta a regalare divertimento e risate assicurate con oltre 280 episodi durante tutto il periodo delle feste natalizie. Tra le puntate de I Simpson che verranno riproposte, alcune con grandi guest star come Stan Lee, nel diciottesimo episodio della tredicesima stagione, che ispira Bart a creare un cartone "Papà incacchiato" ispirato ad Homer, Natalie Portman, nel dodicesimo episodio della diciottesima stagione, che interpreta Darcy la ragazza di cui si innamora Bart e Daniel Radcliffe, nel quarto episodio della ventiduesima stagione, in cui interpreta Edmund il vampiro in incognito di cui si innamora Lisa.

Per I Griffin, Robert Downey Jr, nel diciassettesimo episodio della quarta stagione, interpreta il ruolo del fratello psicopatico di Lois, Cate Blanchett, nel diciannovesimo episodio della decima stagione, è Penelope, l'amore di Stewie, appassionata anche lei di armi tattiche ed Elizabeth Banks, nel primo episodio dell'undicesima stagione, è la moglie della famiglia di amici che sfida i Griffin a scalare il monte Everest.