I Goonies: Disney+ salva la serie ispirata al film cancellata da Fox

Disney+ ha salvato la serie, a cui Fox aveva rinunciato dopo la realizzazione del pilot, con al centro il tentativo di un'insegnante e dei suoi alunni di girare un remake del film I Goonies.

Il progetto era stato abbandonato dal network, secondo quanto riporta il sito di Variety, perché si rivolgeva a un target di età inferiore a quello a cui si rivolge abitualmente con i propri contenuti.

Nel team della produzione dello show, che si intitolerà Our Time, ci sono The Donner Company e Amblin.

La produttrice Clancy Collins White ha svelato che la sceneggiatrice Sarah Watson aveva lavorato duramente per realizzare lo script della potenziale serie ispirata al cult I Goonies.

Dopo aver completato la sceneggiatura, scelto il cast e compiuto il tavolo di lettura, la pandemia ha bloccato per alcuni mesi la produzione. Il pilot è stato quindi realizzato e la produttrice ha rivelato che era un progetto grandioso, ma Fox non lo riteneva adatto al proprio pubblico.

Il team ha quindi iniziato a cercare una nuova "casa" per la serie, trovando un accordo con Disney+

Lo show dovrebbe raccontare la storia di un'insegnante che aiuta tre alunni a produrre un remake del loro film preferito, proprio I Goonies di Steven Spielberg, uno dei cult più amati degli anni '80. La storia seguiva un gruppo di ragazzini, i Goonies, che scopre casualmente la mappa di un tesoro. Decidono così di seguirla in un vero e proprio labirinto di grotte sotterranee e dopo aver superato mille ostacoli arrivano finalmente al favoloso tesoro.