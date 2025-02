I Goonies: il cast si riunisce 40 anni dopo per celebrare Ke Huy Quan al Chinese Theatre

La gang de I Goonies si è riunita per un evento molto speciale. Gli interpreti di uno dei cult più amati degli anni '80 si è ritrovato sul red carpet del TLC Chinese Theatre di Hollywood per celebrare Ke Huy Quan, che lunedì è stato onorato con la cerimonia delle impronte delle mani e dei piedi.

Lo sceneggiatore Chris Columbus e le star Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green e Josh Brolin hanno affiancato Ke Huy Quan, festeggiando il collega con selfie e grandi sorrisi. Unico assente, Sean Astin, impegnato su un set.

Oltre a posare perle foto di rito, Josh Brolin ha pronunciato un toccante discorso per la sua co-star, leggendo a voce alta una lettera del produttore Steven Spielberg, che si trovava fuori per una vacanza, in cui il regista di culto loda Quan e i successi della sua carriera. "Sono orgoglioso di te per la tua fulminea ascesa da bambino, e poi per la tua seconda fulminea ascesa da adulto, e credimi, pochissimi di noi danno due morsi a quella mela", si legge nella missiva.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le parole toccanti di Josh Brolin

Brolin ha poi reso omaggio al suo amico, che ha definito "una delle ultime dimostrazioni del sogno americano" dichiarando: "Dopo I Goonies, anch'io ho vissuto gli alti e bassi del nostro mestiere per più di 19 anni. L'unica differenza è che stavo ancora sminuzzando gli avanzi cercando di farlo diventare un lavoro a tempo pieno mentre tu ha perseguito un'altra professione eccellendo in essa."

Il divo ha anche elogiato la sua costar per avere "quel tocco da Re Mida... perché hai quel cuore d'oro che hai sempre avuto, fin da piccolo". Sebbene Josh Brolin avesse 16 anni ai tempi de I Goonies e Ke Huy Quan fosse "un vivace 13enne", l'amico ricorda che la famiglia della sua costar "aveva la stessa disposizione sincera e totalmente inclusiva, sempre accogliente, sempre a braccia aperte".

"Non potrei essere più felice per te. So che lo siamo tutti noi Goonies, siamo qui per un onore che non solo è totalmente meritato, ma celebra tutto ciò che è giusto e bello in questo settore. Ti voglio bene, amico", ha concluso.

Goonies 2 e Gremlins 3 in fase di sviluppo presso Warner Bros.

Anche Chris Columbus, Daniel Scheinert e Daniel Kwan hanno speso alcune parole su Quan durante la cerimonia. Vedere tutti lì a sostenerlo e guardare Brolin "solo parlare di me ha fatto sentire Quan come se non potesse controllare le proprie emozioni, ha detto in seguito l'attore a TooFab, ammettendo che gli piacerebbe interpretare Data ancora una volta, se se ne presentasse l'occasione.

"Adoro quel film così tanto. È una delle più grandi avventure della mia vita", ha detto. "Sarei così felice di rivisitare quel personaggio e, ovviamente, vivere un'altra avventura dei Goonies con i miei compagni, sarebbe fantastico!"