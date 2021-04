I Goonies, 10 cose che non sapevate sul film anni '80 (VIDEO)

I Goonies è uno dei film più amati degli anni '80, e un vero e proprio cult della storia del cinema... Ma sapete proprio tutto al riguardo? Mettetevi alla prova guardando il nuovo video di Starlight Video Productions.

Una nuova escursione nel cinema di altri tempi ci permette infatti di tornare ancora una volta a parlare del film di Richard Donner, in questo caso attraverso una serie di curiosità sulla produzione della pellicola (disponibili sia in italiano che in inglese).

Da come nacque l'idea di Chunk che spiaccica la pizza sulla vetrata della sala giochi ai "souvenir" che gli attori del cast si sono portati a casa dopo le riprese del film (e la tragica fine che ha fatto uno di questi in particolare), passando per quella volta che una famosa popstar fece visita ai ragazzi sul set, sono tanti gli aneddoti e i trivia degni di nota.

E se invece avete voglia di una full immersion nel mondo dei Goonies e degli altri cult anni '80, vi ricordiamo che sul canale YouTube di Starlight Video Productions troverete anche la serie di video "A Fantastic Journey", che vi riporterà indietro nel tempo grazie alle sue atmosfere nostalgiche.