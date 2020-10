Arrivano in prima e in seconda serata i film erotici stasera in TV, dove a far compagnia al pubblico ci sono l'Orso d'oro Intimacy - Nell'intimità e Quel gran pezzo dell'Ubalda.

Gli ammiratori dei film erotici si facciano avanti, stasera in TV, sia in prima che in seconda serata, ci sono interessanti sorprese: non solo su Cine34 torna Edwige Fenech con un classico del genere come Quel gran pezzo dell'Ubalda, la visione hot consigliata della serata è su Cielo, che manda in onda addirittura un film premiato con il maggior riconoscimento al Festival di Berlino.

Intimacy. Nell'intimità, su Cielo alle ore 21:20

Presentato nel 2001 al Festival di Berlino, Intimacy. Nell'intimità, diretto dal francese Patrice Chéreau, è la storia di una coppia si incontra ogni mercoledi nella cantina di lui solo per fare sesso, senza mai una parola. Ma ad un certo punto lui, Jay (Mark Rylance) si interroga sulla sua compagna (Kerry Fox) e sulla loro strana relazione. Comincia quindi a pedinarla...

Tra nudi integrali e una scena di fellatio non simulata, Intimacy si porta a casa l'Orso d'Oro e l'Orso d'argento per la miglior attrice a Kerry Fox.

Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, su Cine34 alle ore 21:01

La locandina di Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda

Olimpo (Pippo Franco) e Oderisi (Umberto D'Orsi), stolti mariti di due donne molto avvenenti, Ubalda (Edwige Fenech) e Fiamma (Karin Schubert), invece di accontentarsi delle loro grazie, aspirano a conquistare l'altrui consorte. Ce la mettono proprio tutta, tanto che alla fine sono distrutti dalle troppe fatiche amorose rimettendoci in virilità. Le loro consorti però non rimangono con le mani in mano e se la spassano giustamente alle loro spalle.

Diretta da Mariano Laurenti nel 1972, Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda resta una delle commedie più famose di Edwige Fenech.

Sollazzevoli storie di mogli gaudenti e mariti penitenti, su Cine34 alle 22:52

Commedia erotica, diretta nel 1972 da Joe D'Amato e divisa in tre episodi: un uomo parte per concludere un affare di lavoro e la moglie ne approfitta per incontrare l'amante, Ignazio.

Quando il marito torna a casa, il povero Ignazio è costretto a nascondersi sotto il tavolo. Viene scoperto dalla cognata e per evitare allarmi giace con lei.

Il marito lascia di nuovo la casa ma nessuna delle due donne è disposta ora a rinunciare a Ignazio. Moglie e cognata si dividono i favori dell'amante, tanto da sfinirlo.

Il secondo episodio ha come protagonista Giovanni, giovane frate "sfruttato" da una donna per il proprio piacere sessuale, ma quando torna a casa racconta tutto al marito. Lui, geloso, costringerà il frate all'autocastrazione.

Nell'ultimo episodio, uomo avaro ha raramente rapporti con la giovane moglie Lavinia. Un giovane si invaghisce di Lavinia e pur di conoscerla si traveste da donna e si fa presentare in famiglia come Lucia. L'avaro marito parte per lavoro ma è tranquillo, perchè a far compagnia alla giovane moglie ci penserà l'amica Lucia...