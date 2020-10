Intimacy - Nell'intimità: Mark Rylance e Kerry Fox pentiti delle vere scene di sesso?

Mark Rylance e Kerry Fox hanno parlato delle due scene di sesso non simulate presenti in Intimacy - Nell'intimità e le loro opinioni sono diametralmente opposte.

In Intimacy - Nell'intimità, film del 2001 con Mark Rylance e Kerry Fox, sono presenti due scene di sesso non simulate, incluse nella versione finale del film in fase di montaggio e, come accade sovente, gli attori col passare del tempo possono pentirsi dell'impatto che scene di questo tipo possono avere sulla loro carriera.

A proposito di queste scene, anni dopo l'uscita del film, Rylance ha dichiarato: "Questo film è stato il lavoro più difficile di tutta la mia carriera. Ero convinto che fosse una storia vitale a proposito delle difficoltà che le persone devono affrontare per trovare l'intimità in una grande città come Londra."

"La scrittura di Hanif Kureishi non avrebbe potuto essere più intima e rivelatrice, ma ho trovato la realizzazione del film, la successiva pubblicità e gli attacchi personali dovuti alle scene di sesso davvero molto, molto dolorosi. Vorrei poter tornare indietro, non lo girerei di nuovo." Ha concluso Rylance.

La Fox ha un'opinione ben diversa in proposito, rispondendo ad un giornalista l'attrice ha dichiarato: "Se tu avessi visto Intimacy. Nell'intimità sapresti che non ho nessun rimpianto e che è uno dei migliori film che abbia mai girato. Non puoi avere rimpianti in questo lavoro, qual è il punto? È una inutile perdita di tempo pensare in questo modo."