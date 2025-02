I Fantastici Quattro, Marvel si difende dalle accuse dei fan: "Il poster non è stato realizzato con l'IA"

I Marvel Studios hanno rispedito al mittente l'accusa di aver utilizzato l'intelligenza artificiale nel poster de I Fantastici Quattro - Gli inizi, il nuovo film diretto da Matt Shakman.

Si tratta di uno dei progetti Marvel maggiormente attesi del 2025 e introdurrà una nuova versione del team e potrebbe presentare un universo alternativo fondamentale per Doomdsay e Secret Wars.

L'accusa sull'IA dei fan Marvel

Ieri sono stati pubblicati online il trailer e il poster del film MCU, che mostra una folla di persone che sembrano celebrare la missione spaziale del gruppo di supereroi.

Poco dopo la pubblicazione, diversi utenti sul web hanno notato dei dettagli strani nell'immagine, con una mano che sembra avere quattro dita e il volto di una donna che appare due volte nella folla. Ecco perché è arrivata l'accusa dei fan sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

La risposta dei Marvel Studios e un'altra ipotesi

In una dichiarazione a The Wrap, i Marvel Studios hanno smentito categoricamente che sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale per realizzar il manifesto del film di Matt Shakman.

Uno dei metodi più comuni per scovare immagini realizzate con l'intelligenza artificiale è quello di osservare le forme o il numero delle dita delle mani. Non si tratta però di una prova inconfutabile, visto che questo errore è presente anche nelle classiche tecniche di fotoritocco, così com'è frequente la ripetizione dei volti nelle immagini di folle.

Il saluto del cast de I Fantastici Quattro - Gli inizi

Nel trailer de I Fantastici Quattro - Gli inizi sono apparsi per la prima volta nei loro ruoli i protagonisti del film Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.