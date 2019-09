I Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige accenna al film in lavorazione

Una simpatica foto promozionale de 'I Fantastici Quattro'

I Fantastici 4 in arrivo nel Marvel Cinematic Universe: lo ha accennato Kevin Feige, supervisore generale del franchise suggerendo che si sta attivamente lavorando ad un film su di loro.

Già in occasione del Comic-Con di San Diego il produttore aveva confermato che I Fantastici Quattro, noto anche come la Prima Famiglia della Marvel, faceva parte dei piani per la Fase Cinque del franchise della Casa delle Idee, e un nuovo indizio lascia intendere che Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa siano prioritari per i progetti di Feige. Egli ha infatti realizzato un video per ringraziare i Saturn Awards 2019 per un premio alla carriera, e in tale occasione ha svelato che l'imminente cofanetto della Infinity Saga conterrà anche un post-credits alternativo del primo Iron Man, dove Nick Fury menziona anche i mutanti e Spider-Man (all'epoca inutilizzabili). Quel video è stato girato nell'ufficio di Feige, e alle sue spalle si vede una riproduzione della copertina della prima avventura dei Fantastici Quattro.

Questo, stando ad alcuni fan, indicherebbe che il debutto de I Fantastici 4 nel MCU sia una priorità per la Casa delle Idee, più degli X-Men che, da marzo, sono tornati a casa tramite l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Lo stesso Feige ha confermato che per i mutanti, il cui franchise deve ancora ufficialmente concludersi sullo schermo (New Mutants è previsto per il 2020), ci sarà da aspettare. Per i Fantastici Quattro, invece, l'attesa potrebbe essere più breve, essendo passati già quattro anni dalla loro ultima, fallimentare apparizione sullo schermo. Quel film, diretto da Josh Trank, fu visto da molti come un mero tentativo di impedire alla Marvel di riprendersi i diritti, teoria più o meno confermata in un articolo dell'Hollywood Reporter pubblicato poco dopo l'uscita.

Per quanto riguarda il nuovo lungometraggio su I Fantastici 4, si vocifera che Brad Bird e Peyton Reed, già regista di Ant-Man e del suo sequel, siano in lizza per riportare al cinema Reed Richards e compagnia bella.