I Fantastici 4: Gli Inizi, il secchiello popcorn di Mr. Fantastic svela nuovi dettagli sul reboot Marvel

Un esclusivo secchiello per popcorn sta attirando l'attenzione dei fan Marvel, offrendo un primo sguardo ravvicinato al reboot I Fantastici 4: Gli Inizi. Mentre l'attesa per il ritorno della "Prima Famiglia" dei fumetti cresce, il merchandising legato al film comincia a rivelare elementi dell'estetica e del concept scelto dai Marvel Studios.

Lo speciale secchiello con Reed Richards

Il protagonista del nuovo secchiello da popcorn è Reed Richards, interpretato da Pedro Pascal, e il design riflette i suoi poteri iconici: un braccio allungato si avvolge attorno al contenitore, in un chiaro omaggio all'elasticità di Mr. Fantastic. Il secchiello presenta anche dettagli grafici in stile retrò, le nuove divise del team e una riproduzione della loro astronave, l'Excelsior, che gioca un ruolo centrale nel film.

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Nei mesi scorsi, alcuni fan avevano ipotizzato che la navicella comparsa nella scena post-credit di Thunderbolts appartenesse ai Fantastici 4. A tal proposito, Kevin Feige ha chiarito la questione in un'intervista a Empire:"La loro nave si chiama Excelsior, e sì, ci sarà una navetta dei Fantastici Quattro nel MCU... ma non è detto che sia la stessa vista in quella scena".

Le immagini promozionali del secchiello sembrano confermare la distinzione, evidenziando un design diverso, con particolari come carrelli d'atterraggio e propulsori ben riconoscibili.

Pedro Pascal ha recentemente descritto il suo Reed Richards come "un genio che ragiona per schemi matematici su scala globale, ma al tempo stesso è emotivamente aperto e vulnerabile", confermando un'interpretazione più sfaccettata del personaggio.

Il film, ambientato in un universo rétro-futuristico ispirato agli anni '60, è diretto da Matt Shakman e arriverà nelle sale il 25 luglio 2025. Il cast include Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), Julia Garner (Silver Surfer) e Ralph Ineson nei panni di Galactus, affiancati da Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich in ruoli ancora da rivelare.

Le prime stime indicano un debutto al box office tra i 125 e i 155 milioni di dollari, segnando così uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell'estate 2025.