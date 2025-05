I Fantastici 4: Gli inizi, la scena post-credits è trapelata online dopo le proiezioni di prova

Svelato il contenuto della scena dopo i titoli di coda del film sui Fantastici 4? La sequenza leaked, registrata durante una proiezione di prova, potrebbe cambiare le carte in tavola nell'?MCU in vista di Avengers: Doomsday.

La segretezza dei Marvel Studios al fine di prevenire gli spoiler è cosa nota, ma anche le misure di sicurezza più efficaci talvolta si rivelano fallaci. E così, dopo la proiezione di prova a Los Angeles di ieri sera, il contenuto della scena dopo i titoli di coda leaked de I Fantastici 4: Gli Inizi starebbe facendo discutere i fan.

In arrivo nei cinema italiani a partire dal 23 luglio, le avventure della Prima Famiglia Marvel finalmente in seno all'MCU sono attese da tempo dai fan. Con un cast stellare e la regia di Matt Shakman, il film mette i protagonisti di fronte a Galactus, un'entità cosmica divoratrice di mondi, e al suo misterioso araldo Silver Surfer. Ma come è stato possibile che la scena post-credits del film sia stata facilmnente piratata e diffusa in rete?

Ci sono opinioni contrastanti sulle ragioni di questa falla nella sicurezza. Alcuni credono che sia un segnale che lo studio teme che il film non riscuota il plauso del pubblico, mentre altri sono convinti che il leak sia voluto da Kevin Feige e che il boss della Marvel stia semplicemente cercando di capire cosa vogliono i fan dopo che Thunderbolts ha deluso le aspettative al botteghino nonostante sia stato uno dei film dell'MCU con le migliori recensioni.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su I Fantastici 4: Gli Inizi non proseguite nella lettura di questa news

Che cosa rivela la scena post-credits?

Lo scooper @MyTimeToShineH ha svelato che nella post-credists de I Fantastici 4: Gli Inizi vediamo Sue Storm che legge una fiaba al figlioletto, avuto da Reed Richards. La donna si alza e, al suo ritorno, trova il Dottor Destino con la maschera in mano, seduto accanto a Franklin. Il suo volto non viene mai mostrato, ma sia il costume che la maschera sono descritti come -"molto fedeli ai fumetti"-.

Se mettiamo insieme questa informazione con ciò che già sappiamo, è probabile che il Dottor Destino provenga dalla stessa dimensione della prima Famiglia Marvel e forse rapisca Franklin (che, nei fiumetti, ha il potere di rimodellare e creare realtà). Quindi a condurre i Fantastici 4 sulla Terra-616 potrebbe essere proprio il rapimento del piccolo e non, come anticipato, la distruzione della loro realtà da parte di Galactus.

L'insider ha anche anticipato che l'ex Capitan America Chris Evans non apparirà nel film spiegando: "So per certo che ha girato qualcosa, quindi o è stato tagliato o sarà nella versione finale del film".

Marvel ci ha insegnato che, da qui al 23 luglio, molto può essere ancora cambiato compresa la scena dopo i titoli di coda, che potrebbe essere stata girata appositamente per depistare gli spettatori ed evitare spoiler. L'unica certezza, per il momento, è di non avere alcuna certezza.

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60, I Fantastici 4: Gli Inizi presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La cosa (Ebon Moss-Bachrach) mentre affrontano la sfida più ardua.

Con l'aggiunta di volti come Paul Walter Hauser, Julia Garner, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles, la Marvel schiera un cast variegato e potenzialmente memorabile. E mentre Galactus si avvicina con la fame di un titano affamato di stelle, i Fantastici 4 sono chiamati a dimostrare che il vero potere non sta nella forza, ma nell'unità.